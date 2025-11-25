Osasuna, al borde del descenso en un campo nada apropiado

Osasuna encara este próximo sábado un choque directo ante el Mallorca en un estadio en el que tan solo ha logrado ganar en una ocasión de las 15 últimas visitas realizadas, lo que eleva el reto en un momento complicado del curso.

El cuadro navarro vive su momento más convulso de la temporada. Arrastrando ya cinco jornadas sin ganar, el equipo ha terminado mostrando una impotencia alarmante: la última derrota ante la Real Sociedad en El Sadar (2-3) ha sido un reflejo claro de un conjunto que ha perdido la chispa competitiva y la solidez emocional.

Lejos de dar la sensación de un bloque fuerte que se recompone, con desconexiones preocupantes, lo que se ve es un equipo sin cohesión, sin alma, incapaz de sostenerse cuando el rival aprieta, sobre todo en las segundas partes. En plena tormenta, Osasuna deberá trabajar esta semana en Tajonar para dar solución a lo visto este pasado fin de semana ante los donostiarras. En el horizonte, un Mallorca a un solo punto, que también mira de reojo al descenso con un Jagoba Arrasate que no atraviesa su mejor momento en la isla.

De las 15 últimas visitas de los rojillos a Son Moix en Liga entre Primera y Segunda, el equipo pamplonés tan solo ha rascado una victoria, la que se dio en la temporada 21/22. Cote adelantó a los visitantes, mientras que Dani Rodríguez y Fer Niño voltearon el marcador. Golazo de Íñigo Pérez de falta, antes de que Javi Martínez, a dos del 90, pusiera el definitivo 2-3.

La realidad dice que a Osasuna no se le da nada bien visitar a los bermellones, aunque lo cierto es que con muchos empates. 1-1 (24/25), 3-2 (23/24), 0-0 (22/23), 2-3 (21/22), 2-2 (19/20), 1-0 (18/19), 1-1 (15/16), 3-0 (14/15), 1-1 (12/13), 1-1 (11/12), 2-0 (10/11), 2-0 (09/10), 1-1 (08/09), 2-1 (07/08), 3-1 (06/07).

Alessio Lisci espera recuperar al 100 % a su gran goleador, un Ante Budimir que forzó para jugar unos minutos ante la Real, a pesar de seguir con molestias. Los que no estarán seguro son Catena, por acumulación de tarjetas, y Arguibide, por roja directa. Cuatro sesiones por delante tratar de cortar en seco una mala dinámica que está complicando las cosas en Tajonar cuando tan solo llevan transcurridas 13 jornadas de Liga.