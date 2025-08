Osasuna se aferra a las sensaciones en una pretemporada oscura

Quince días para que Club Atlético Osasuna empiece su camino por La Liga 2025-2026. Son seis temporadas seguidas en la máxima división española, en una de las etapas más fructíferas del conjunto Navarrés. Los 'rojillos' han estado en Primera División de forma consecutiva desde la temporada 2019-2020, con un asomo a Europa la temporada pasada tras la clasificación a la Conference League, aunque cayeron en la fase previa.

Ahora, borrón y cuenta nueva. El marcador se reinicia a cero en una temporada que se prevé ilusionante y, sobre todo, con muchas caras nuevas. Para la temporada 2025/26, hay varios cambios, como la salida de jugadores importantes: Jesús Areso, Unai García, Pablo Ibáñez, José Arnaiz y Rubén Peña, cuyos contratos terminaban este verano e incorporaciones como Alessio Lisci (nuevo técnico), Víctor Muñoz (Real Madrid Castilla) e Iker Benito (regresa de cesión). Fichajes que tratarán de encajar en un puzle que todavía necesita más piezas.

La pretemporada, de momento, no está siendo del todo positiva, almenos a nivel de resultados. El Osasuna no ha sido capaz de ganar ninguno de los cuatro amistosos disputados. Frente a Lorient, Huesca, Real Sociedad y Racing sacaron un empate y tres derrotas, algo que 'inquieta' a la afición, aunque las sensaciones sobre el terreno de juego no son del todo negativas. Este sábado, la imagen ofrecida ante el Racing fue mejor que la del partido contra la Real. Desde los primeros compases, los navarros trataron de hacerse con el control del juego y eran los que llegaban con más facilidad al área rival.

Mejoría sobre el césped, con dos exámenes pendientes

Para que una maquinaria carbure, hace falta que el engranaje encaje perfectamente y trabaje en armonía con el resto de sus componentes. Y eso es lo que busca Lisci. Pide paciencia para seguir perfeccionando el equipo, con dos partidos todavía por jugar.

“Hemos mejorado mucho, sin duda, pero está claro que el Racing de Santander, con todo el respeto, no es la Real Sociedad, es de una categoría inferior”, explicó Alessio Lisci tras el partido, consciente de que “el equipo sí que ha evolucionado, sobre todo a nivel de equilibrio y de llegada, porque hemos llegado con más facilidad que en otros partidos”, dice.

Rubén García también valoró la pretemporada. "Más allá de la derrota, nos vamos con muy buenas sensaciones en general”, afirmaba. “No hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo en la primera parte, pero sí que hemos tenido bastantes acercamientos y nos hacía falta empezar a tener esas sensaciones de como hacemos muchas veces en El Sadar de apretar, de estar encima y de generar ocasiones”, decía.

Existe una mejoría en el juego, pero al Osasuna sólo le faltó el acierto para ganar. Aún le quedan dos partidos en pretemporada. Este miércoles en Tafalla con el Mirandés y sábado frente al Friburgo alemán, antes de debutar en Liga en el Bernabéu el martes 19 de agosto.