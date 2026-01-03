El odio hacia el Athletic en su histórica rivalidad con Osasuna: "Que no son de Lezama, que son de Tajonar"

Ni en Pamplona ni en Bilbao se engañan ya: el Osasuna - Athletic hace tiempo que dejó de ser un cruce "simpático" entre vecinos del norte. En términos de tradición emocional, en esa zona no hay nada comparable al derbi Athletic - Real Sociedad, pero el pulso entre rojillos y leones levanta cada vez más polvareda por una razón muy concreta: la sensación, instalada en El Sadar desde hace muchos años, de que en Lezama se ha convertido en costumbre mirar a Tajonar como un vivero propio. Un motivo que aflora tensiones entre ambos bandos, de opiniones muy distintas.

Hay que echar la vista atrás para remontarnos a los episodios más espinosos entre ambos conjuntos. En los años 90, con Osasuna golpeado por un agujero económico tras un descenso, el Athletic planteó un acuerdo de ayuda a futuro: una aportación anual y un derecho preferencial sobre jugadores al término de cada temporada. Por esa vía llegaron futbolistas como Orbaiz y Tiko, y antes incluso de ese marco también se dieron fichajes como los de Lacruz y Nagore. El Athletic pagó por esas incorporaciones y durante un tiempo la relación se sostuvo con normalidad institucional.

El problema fue que para una parte importante del osasunismo, la normalidad tenía trampa. Los socios presionaron para romper el pacto antes de que se cumpliera la mitad de lo estipulado porque se extendió la idea de que el Athletic no solo fichaba para el primer equipo, sino que tejía convenios en la comunidad y acababa expropiando el talento navarro. Ahí empieza a formarse el nuevo lenguaje de esta rivalidad, el de la cantera como frontera y el de la desconfianza hacia el grande que se mueve con otra palanca.

CUANDO TODO SE ROMPIÓ

La primera gran polémica moderna estalla en 2005, y aquí el relato ya no se construye solo en barras de bar ni en las calles de ambas ciudades. Patxi Izco anunció entonces la ruptura de relaciones con el Athletic tras el fichaje de dos cadetes de Osasuna, Isma López y Javi Eraso. El presidente rojillo calificó aquella maniobra como una "actitud prepotente y de desprecio" hacia Osasuna. Ese episodio es clave por dos motivos. Primero, porque hablamos de captación en edades formativas, el terreno más sensible para cualquier club que vive de su cantera (como es el caso de Osasuna). Y segundo, porque desde ese momento se rompe cualquier puente entre Bilbao y Pamplona.

Hasta entonces, dos aficiones que se llevaban razonablemente bien empiezan a acumular rencillas. No por un gol en el último minuto ni por partidos calientes en concreto, sino por la idea de que el partido se juega en los despachos. En Pamplona prende la narrativa de que Lezama se dedica a "robar" sin piedad lo mejor de Tajonar, mientras que la defensa en Bilbao es que el Athletic actúa conforme a su filosofía y a su mapa de formación, que incluye Navarra como territorio natural. El choque identitario está servido.

Futuro Tajonar / OSASUNA

LAS CLÁUSULAS

Con el tiempo, Osasuna empieza a blindarse de una manera muy específica. Una de las medidas más simbólicas fue la incorporación de una cláusula "anti-Athletic" en la venta de Berenguer al Torino en 2017, diseñada para encarecer un posible salto posterior a Bilbao y tras romper relaciones definitivamente tras el pago de la cláusula de rescisión del entonces canterano rojillo Jesús Areso (por quien volvieron a pagar la cláusula el pasado verano). Estas fueron las explicaciones de Osasuna en su momento: "Ofrecerle a un chico de 17 años (Areso) un salario que ni siquiera los jugadores del primer equipo de Osasuna lo tienen es una posición muy complicada para este club y lo deja vendido prácticamente".

En campaña electoral en Bilbao, Ricardo Barkala llegó a poner sobre la mesa la idea de un acuerdo por Moncayola con el pago de una cláusula alta como reclamo para sumar votos. También se especuló con la posibilidad de que el Athletic pagara un blindaje elevado por David García si se marchaba Iñigo Martínez al Barcelona. Por ponerles en contexto, en la actual plantilla del Athletic Club hay hasta siete ex de Osasuna: Oihan Sancet, Álex Berenguer, Jesús Areso, Nico Williams, Adama Boiro, Nico Serrano y Robert Navarro. "Que no son de Lezama, que son de Tajonar", es un cántico habitual de la grada del Sadar.

EL CASO ARESO

Pocos relatos explican mejor este pulso que el de Jesús Areso. En este caso, el de Cascante aparece primero como ejemplo de captación joven por parte de Osasuna, con otra ruptura de puentes años después de Izco, ya con Luis Sabalza como presidente. En aquel momento, y ya como futbolista del Athletic Club tras su fichaje en edad juvenil, se cuenta que el futbolista, sin opciones claras de dar el salto al primer equipo, no quiso renovar con el Athletic y fue castigado con un tiempo apartado de los terrenos de juego.

Jesús Areso, en un partido con Osasuna la pasada temporada / R. GARCÃA

Y lo que termina de rizar el rizo es que, tras su etapa en Lezama, Areso decide volver al punto de partida y firma gratis por Osasuna en 2021, desandando el camino y regresando a casa. Sin embargo, todo se tuerce con su salida del club navarro el pasado verano (previo pago de una segunda cláusula de 12 millones de euros) vuelve a encender el debate por el músculo imparable del Athletic para convencer a un jugador que hasta hace nada parecía convencido de querer triunfar en Osasuna.

¿POR QUÉ ESTA RIVALIDAD ES TAN CALIENTE?

La respuesta es bastante más complicada que la pregunta. El Athletic tiene una identidad futbolística que convierte el mercado territorial en una parte de su cultura. Por su parte, Osasuna tiene una identidad de cantera que convierte la formación en una cuestión de orgullo y supervivencia. Cuando ambas identidades se cruzan en el mismo territorio, el conflicto es inevitable, y casi nunca se resuelve con un resultado que contente a ambos.Y cuando llega el día del partido, todo ese pasado se cuela en cada acción.

Un canterano navarro que viste de rojiblanco, un ex de Osasuna que regresa al Sadar entre las dudas de si se le aplaudirá o recibirá pitos, y la tensión habitual de lo que se refiere al partido en sí. Lo que sí se puede afirmar, con seguridad en el marco de este contexto, es que la relación deportiva entre Athletic y Osasuna es centenaria y que son dos de los equipos que más juego le dan al fútbol español, tanto en los despachos como en el terreno de juego, donde realmente se vive un gran derbi.