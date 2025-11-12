Moncayola se retira del entrenamiento de Osasuna con molestias en el aductor

El jugador de Osasuna Jon Moncayola no ha podido finalizar la sesión de entrenamiento de este miércoles debido a unas molestias en el aductor de la pierna izquierda.

En la sesión no han participado Valentin Rosier, Iker Benito y Ante Budimir, que han continuado con sus respectivos trabajos de recuperación de lesión. Lucas Torró y Aimar han realizado trabajo específico. Habrá que esperar para conocer el alcance de las molestias del jugador rojillo que hasta ahora ha jugado tanto en el centro del campo como de lateral derecho.

No han estado presentes Sheraldo Becker y Enzo Boyomo que se encuentran concentrados con las selecciones de Surinam y Camerún respectivamente. Los futbolistas de Osasuna Promesas Stamatakis, Unai Santos, Carlos Lumbreras, Bruno Pérez y Aly Kall han participado en la sesión.

El entrenamiento ha consistido en ejercicios de activación, conservación, ataque-defensa y fútbol reducido. El equipo rojillo volverá a ejercitarse este jueves, a partir de las 11:00 horas, en una sesión a puerta abierta en Tajonar.

Osasuna se enfrentará a la Real Sociedad en El Sadar el próximo sábado a las 18:30 en el encuentro correspondiente a la decimotercera jornada del campeonato liguero. Los 'rojillos', buscarán así salir de esta mala racha que acumulan en el campeonato liguero en el que solo han sumado un punto de los últimos doce.