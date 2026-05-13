Momento Víctor Muñoz

El Mundial empieza a asomar por el horizonte y Luis de la Fuente debe colocar 26 piezas sobre su tablero. Una de ellas parecía muy clara: Nico Williams. El extremo izquierdo fue uno de los hombres clave del seleccionador de Haro en la conquista de la Eurocopa 2024 en Alemania, y su presencia en la próxima Copa del Mundo parecía prácticamente asegurada. Sin embargo, una nueva lesión encendió todas las alarmas en el Athletic Club y en la Selección.

El susto llegó seis partidos después de su regreso tras el parón por la pubalgia que le ha lastrado esta temporada. Fue en el primer tiempo del partido liguero contra el Valencia, después de notar molestias en la zona isquiotibial. Se fue al suelo, se lamentó rápidamente y dejó una imagen preocupante. “No puede ser...”, parecía decir. Venía, además, de reencontrarse con su mejor versión ante el Alavés, donde había firmado dos goles y una asistencia. El golpe, por tanto, llegaba en un momento delicado.

Alarma Nico Williams en Bilbao / Miguel Tona / EFE

La primera impresión fue inquietante. Su hermano Iñaki no escondió la preocupación tras el encuentro: “Tampoco es momento de agobiarle. Estaba bastante cojo. Nunca había sentido esa molestia. Hay que cruzar los dedos y ojalá sea lo menos posible”, comentó. Con solo un mes por delante para el Mundial, la participación de Nico quedaba en el aire.

Sin embargo, el parte médico emitido por el Athletic Club ha rebajado la gravedad del percance. La lesión parece menos seria de lo esperado y el plazo aproximado de recuperación se sitúa en torno a las tres semanas. Aunque tiene tiempo de recuperarse, si todo va como se espera, la noticia no elimina del todo la incertidumbre.

El seleccionador esperará todo lo posible, como suele hacer con los futbolistas importantes para él. Y Nico lo es. De la Fuente le considera una pieza diferencial por su capacidad para desbordar y generar ventajas desde la izquierda. Pero también hay una línea que el técnico no quiere cruzar: no llevará al Mundial a un jugador que no esté listo para competir al cien por cien.

Víctor Muñoz celebra su gol a Serbia con la selección española. / Andreu Esteban / Efe

Ahí aparece el nombre de Víctor Muñoz. Nico Williams ya se perdió la última convocatoria de la Selección y en su lugar entró un atacante de Osasuna que dejó huella en sus primeras oportunidades con la camiseta de La Roja. La llamada de De la Fuente fue el premio a su gran temporada, y el catalán respondió con gol en su debut ante Serbia (3-0) y buenas sensaciones en el segundo amistoso ante Egipto (0-0).

Si su rendimiento ya le había abierto una puerta de cara al Mundial, la lesión de Nico Williams la deja todavía más entreabierta. No porque el extremo del Athletic esté descartado, ni mucho menos, sino porque su estado físico será examinado con lupa durante las próximas semanas. Con un plazo de recuperación cercano a las tres semanas y el Mundial a un mes vista, el margen existe, pero es ajustado.

¿Convocar a los dos?

Una de las opciones de De la Fuente sigue siendo convocar a ambos. Víctor Muñoz es un extremo distinto a Nico. No tiene la misma facilidad para sacar ventaja en espacios reducidos, pero ofrece una excelente lectura del espacio y una zancada letal a la espalda de la defensa. En partidos abiertos, con metros para correr, puede ser una opción de mucho valor.

Víctor Muñoz, extremo de Osasuna / EFE/Jesus Diges / EFE

Su temporada en Osasuna ha sido la mejor carta de presentación posible. Ha crecido con el paso de las jornadas y ha mejorado sus cifras hasta los cinco goles y dos asistencias. Además, cuando España le abrió la puerta, no se escondió. Ahora se recupera de una lesión en el sóleo que no debería tener complicaciones y, con Osasuna en una zona tranquila de la tabla, puede empezar a pensar en el verano.

Nico Williams sigue siendo la opción número uno mientras los informes médicos y su evolución no digan lo contrario. Pero Víctor Muñoz ha hecho los deberes. Ha aprovechado su temporada, ha respondido con España y ha demostrado que puede ser algo más que un parche. Si Nico no llega a tiempo, o si lo hace lejos de su plenitud física, el extremo rojillo estará preparado para colarse en la lista.

El Mundial, para Víctor Muñoz, ya no parece un sueño lejano. Parece una posibilidad muy seria. Y para Nico Williams, lo que hace unas horas parecía una amenaza mayor, ahora se convierte en una carrera contrarreloj con final todavía abierto.