Malas noticias para Osasuna, se encienden las alarmas: "Se nos queda cara de tontos"

La victoria de Osasuna ante el modesto Sant Jordi tuvo como aspecto negativo la lesión de Iker Benito, quien fue sustituido en el minuto 90 con evidentes gestos de dolor, dejando al club navarro sin laterales diestros puros tras la baja de larga duración de Valentin Rosier confirmada hace unos días.

Las alarmas se encendieron cuando el joven futbolista se fue al suelo. Su rodilla derecha la obligó a parar tras un mal gesto. Las asistencias médicas del club entraron a toda prisa para saber de las sensaciones del número ‘2’. Entre lágrimas y claro gesto de dolor, Benito se fue a vestuarios.

Salvo sorpresa, Iker Benito dice adiós a la temporada. Las primeras inspecciones apuntan al ligamento cruzado.



Qué rabia, qué impotencia y qué injusticia. No me cabe duda de que Iker volverá más fuerte y hará carrera en CA Osasuna. Muchísimo animo para él. ♥️ — Johan Calle (@johancn_5) October 29, 2025

En sala de prensa, Alessio Lisci no se lo creía. "Se nos queda cara de tontos", afirmó el italiano, quien trasladó su sentir tras el 0-5 y el percance: "No sabemos el alcance, pero tiene pinta de que es algo de rodilla y, más allá de que estamos con pocos efectivos, es más por la persona".

Su compañero, Raúl García de Haro reconoció que era "complicado sacar buenas conclusiones. Cuando ves cómo está un compañero como Iker en el vestuario, se te parte todo. Esperaremos a las pruebas, aunque no tiene muy buena pinta y esperemos que sea lo menos posible".

El club informó a los medios que Iker Benito sufrió un traumatismo en su rodilla derecha, quedando pendiente de pruebas médicas que se le realizarán a lo largo del día de hoy. Apuntó que “las sensaciones no son buenas”. En julio, Benito sufrió una lesión ligamentosa en el tobillo izquierdo sin lesión ósea asociada que le dejo fuera de juego más de un mes.

Osasuna asume que se trata de una lesión importante, lo que deja a Lisci sin lateral para la derecha, ya que Rosier estará también de baja hasta enero. Por tanto, y teniendo en cuenta que lo de Benito no es cuestión de días, Moncayola sabe desde ayer que es el titular en la banda derecha, dentro de la defensa de cinco futbolistas.

Ante la incertidumbre de cómo regresarán estas dos piezas, la dirección deportiva seguro ya trabaja en la incorporación de un efectivo que refuerce una demarcación que ahora mismo se ha quedado totalmente coja, a cuatro días del partido del equipo en Oviedo.