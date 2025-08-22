Luis Sabalza seguirá como presidente de Osasuna hasta 2029: Ilusiones renovadas

Sin sorpresas de última hora, Luis Sabalza continuará al frente del Club Atlético Osasuna hasta el año 2029. El dirigente de Sangüesa iniciará su cuarto mandato consecutivo sin necesidad de elecciones, al no haberse presentado más candidaturas dentro del plazo establecido.

EL COMUNICADO DE LA JUNTA ELECTORAL DE OSASUNA

"La Junta Electoral proclama oficialmente al candidato Don Luis Sabalza Iriarte como Presidente del Club Atlético Osasuna hasta el 21 de agosto de 2029.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.d de los Estatutos del Club Atlético Osasuna, y habiendo finalizado en el día de ayer el plazo para la evaluación de candidaturas a la elección de Presidente del Club, la Junta Electoral hace constar lo siguiente:

1. Concluido el plazo establecido para la presentación de candidaturas, únicamente se ha recibido una sola candidatura integrada por los socios:

- 415 Luis Sabalza Iriarte.

- 1248 César Muniain Irurita.

- 393 José R. Pérez de Zabalza Torrano.

- 6029 José Andrés Burguete Torres.

- 820 Martin Corera Izu.

2. Analizada la documentación aportada, se ha verificado que la misma cumple íntegramente los requisitos estatutarios y reglamentarios exigidos para concurrir al cargo.

3. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 34.d de los Estatutos, procede la proclamación automática de dicha candidatura como ganadora en la elección a Presidente del Club Atlético Osasuna.

En virtud de lo anterior, la Junta Electoral proclama oficialmente al candidato Don Luis Sabalza Iriarte como Presidente del Club Atlético Osasuna, cuyo mandato se extenderá desde el 22 de agosto de 2025 hasta el 21 de agosto de 2029, ambos inclusive, dando con ello por finalizado el proceso electoral iniciado el pasado 22 de julio de 2025.

Junta Electoral del Club Atlético Osasuna.

De esta forma, la Junta proclamó oficialmente a Luis Sabalza Iriarte como presidente de Osasuna para el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2025 y el 21 de agosto de 2029, dando por concluido el proceso electoral iniciado el pasado 22 de julio de este año. Sabalza afronta así su cuarto mandato al frente de Osasuna, tras acceder por primera vez a la presidencia en 2014. El actual presidente volvió a ser proclamado sin pasar por las urnas, como ya ocurriera en ocasiones anteriores. Si completa el mandato hasta 2029, se convertirá en el segundo presidente más longevo del club, solo por detrás de Fermín Ezcurra, quien estuvo casi 23 años al frente de la entidad.

ILUSIONES RENOVADAS

Durante su gestión, Sabalza ha dirigido al club en dos ascensos a Primera División, una final de Copa del Rey y una clasificación a Europa. Llegó al cargo en un momento de grave crisis deportiva, económica e institucional, y presume de haber estabilizado la entidad en todos esos ámbitos. El dirigente inicia ahora una nueva etapa gracias a la modificación de estatutos que eliminó el límite de mandatos. A día de hoy, el club rojillo se encuentra en una situación de bonanza económica y deportiva, con las ilusiones renovadas tras la llegada de Alessio Lisci y con una afición muy enganchada al equipo.