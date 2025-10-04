Lisci: “El equipo supo competir y creer”

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, señaló que su equipo supo “competir y creer” en la victoria ante el Getafe por 2-1, algo que llevaban exigiendo desde hace ya un tiempo y que les dio los tres puntos frente a los azulones.

“Hay que ajustar bastantes cosas del partido de hoy. Hoy hemos sido capaces de llevárnoslo y el fútbol es justo, en el cómputo global de las 8 primeras jornadas”, dijo el italiano. Cambio de defensa de cinco a cuatro en la segunda mitad: “Es una situación que llevamos trabajando desde pretemporada. Lo trabajamos y lo vamos metiendo, es un recurso. Contento con la defensa par y su evolución”.

“En el parón trabajaremos lo que se pueda. El jueves jugamos contra la Real el amistoso, se van los internacionales... Los aspectos más urgentes son tener una salida de balón más fluida, las transiciones o el momento tras robo”, dijo sobre los puntos a mejorar durante los próximos días.

Gol de Catena en el minuto 90: “Tengo la suerte de entrenar a jugadores con mucha calidad e inteligentes. Estaba enfadado por lo que había pasado (su error ante el Betis), quería una revancha y hacerse fuerte. Lo ha demostrado. Estamos encantado de que haya sido él”.

“No era una final porque, aun habiendo perdido, quedaban 30 partidos. Era importante y queríamos ganar porque hemos merecido más en las 7 primeras jornadas”, sentenció el romano.