El Levante se enfrenta a Osasuna con nuevo entrenador y serias dudas

El Levante visita este lunes, en la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, a Osasuna en El Sadar, campo en el que ha ganado en dos de sus últimos cuatro partidos en la máxima categoría.

El Levante, que llega muy apurado al partido en puestos de descenso y con nuevo entrenador, tras la llegada de Álvaro del Moral y Vicente Iborra en sustitución de Julián Calero, ganó por última vez en El Sadar en septiembre de 2020, en la tercera jornada del curso 20-21.

En el global de los partidos disputados en Pamplona entre estos dos equipos, sin embargo, el balance es favorable a Osasuna, con seis victorias, un empate y tres triunfos del Levante.

La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue en la vigésimo novena jornada de la temporada 21-22 y Osasuna se impuso por 3-1. Roger maquilló la derrota del Levante con un gol en el último cuarto de hora del partido después de ir perdiendo por 3-0.

En aquel duelo el Levante formó con Cárdenas, Pubill (Miramón), Rober Pier, Vezo, Cáceres (Dani Gómez (Cantero)), Son (Franquesa), Malsa, Pepelu, Bardhi (Soldado), Morales y Roger.

Por parte de Osasuna jugaron Sergio Herrera, Vidal, David García, Cruz, Manu Sánchez, Moncayola (Oier), Rubén García (Roberto Torres), Torró, Brasanac (Íñigo Pérez), Chimy Ávila (Kike García) y Budimir (Iker Benito).