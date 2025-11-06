Lesión Budimir: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con Osasuna

Malas noticias para Alessio Lisci. El delantero de Osasuna Ante Budimir sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda por lo que será baja para el próximo partido ante el Sevilla Fútbol Club.

El jugador sufrió molestias en el transcurso del encuentro ante el Real Oviedo, por lo que ha sido sometido a pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra que han confirmado la lesión muscular, informa el club en un comunicado.

"Las pruebas médicas a las que se ha sometido Ante Budimir en la Clínica Universidad de Navarra han confirmado que el futbolista presenta una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. El jugador sufrió las molestias en el transcurso del encuentro ante el Real Oviedo. El delantero croata causa baja para el próximo partido ante el Sevilla Fútbol Club e inicia su proceso de recuperación, quedando pendiente de evolución".

Podría estar de vuelta en las próximas 1-2 semanas, y en el peor de los casos entre 3 y 4. A lo sumo, se perderá seguro el partido ante el Sevilla y el parón de selecciones le podría venir bien para recuperarse a tiempo para el duelo ante la Real Sociedad del 22 de noviembre.

Una baja más para el técnico Alessio Lisci en una semana en la que Iker Benito ha sido intervenido del ligamento cruzado anterior, mientras Valentin Rosier prosigue su proceso de recuperación.

Además, en el entrenamiento del martes Lucas Torró no se ejercitó tras retirarse del encuentro ante el Real Oviedo con problemas en su tobillo izquierdo.