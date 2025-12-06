Kike Barja sigue al margen

Osasuna se ha ejercitado sin Kike Barja junto al resto del grupo, a dos días de recibir al Levante en un duelo clave por la permanencia.

En la primera sesión de entrenamiento llevada a cabo en Tajonar, el equipo ha realizado ejercicios de balón parado a puerta cerrada, mientras que posteriormente ha realizado fútbol-tenis a puerta abierta.

Kike Barja se ha ejercitado de manera individual debido a las molestias musculares en el isquiotibial de la pierna derecha sufridas en el encuentro de Copa del Rey ante el Ebro. Por su parte, Valentin Rosier ha proseguido con su plan de recuperación programado y Ante Budimir ha continuado con su plan específico de trabajo.

El equipo completará la preparación del encuentro ante el Levante (lunes 8 de diciembre, 21:00 horas, El Sadar) este domingo con una sesión a puerta abierta en Tajonar a partir de las 11:00 horas. Posteriormente, Alessio Lisci comparecerá ante los medios de comunicación.