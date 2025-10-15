Juan Cruz se retira de la sesión de Osasuna

Osasuna se ha ejercitado a puerta cerrada en El Sadar, a tres días de visitará al Atlético de Madrid, con el abandono de Juan Cruz debido a unas molestias musculares en el muslo derecho. El cuadro navarro sigue con la preparación del duelo ante el Atlético de Madrid con dos ausencias y una duda de cara a este duelo.

Por un lado, Aimar Oroz ha proseguido con su proceso de recuperación, mientras que Sheraldo Becker tampoco se ha ejercitado debido a que en la pasada madrugada disputó un encuentro clasificatorio para el Mundial 2026 con Surinam en Panamá. Regresará este jueves o el viernes, un día antes de la visita a los colchoneros.

Por su parte, Juan Cruz se ha retirado en el transcurso de la sesión por molestias musculares en el muslo derecho. Con dos sesiones más por delante, se desconoce el alcance de este infortunio, lo que pone en alerta a un Lisci que tiene en Jorge Herrando a un sustituto de garantías.

La sesión de este miércoles ha consistido en ejercicios de activación, rondos y plan de partido. Los futbolistas de Osasuna Promesas Stamatakis, Bruno Pérez, Lumbreras, Unai Santos y Alex Jiménez han completado el entrenamiento.

El jueves, el equipo trabajará a puerta abierta a partir de las 11:20 horas en Tajonar. Previamente Alessio Lisci y su cuerpo técnico desarrollarán el trabajo de estrategia de forma privada y, posteriormente, será cuando se abran las puertas de Tajonar en una sesión que desarrollará con menor carga de trabajo.