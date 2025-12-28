Javi Galán reordena el lateral de Osasuna

La llegada de Javi Galán, traspasado por el Atlético de Madrid, ha alterado el equilibrio del lateral izquierdo en Osasuna, elevando a tres los futbolistas para un mismo puesto y con un Juan Cruz que ve modificada su situación.

A su incorporación se suma la continuidad de Juan Cruz y la presencia de Abel Bretones, configurando un escenario de competencia directa que eleva el nivel, pero también obliga a reajustes internos en la gestión de minutos y roles.

En este nuevo contexto, Juan Cruz aparece como el principal perjudicado. El madrileño, habitual en el carril izquierdo en temporadas anteriores, ve cómo la jerarquía y el perfil específico de Galán, junto al crecimiento de Bretones, reducen su espacio natural.

Sin embargo, lejos de quedar relegado, su conocimiento del juego y su compromiso táctico lo mantienen como una pieza útil dentro del engranaje rojillo.

Esa utilidad pasa ahora por la polivalencia, un valor cada vez más cotizado. Juan Cruz ha comenzado a ofrecer soluciones en el eje de la zaga, colaborando junto al resto de centrales y aportando salida limpia de balón, intensidad defensiva y lectura posicional. Un giro que no solo prolonga su protagonismo, sino que refuerza la profundidad de una defensa que gana variantes sin perder equilibrio.

Bretones ha disfrutado de 1.338 minutos en Liga, mientras que Juan Cruz ha visto su protagonismo notablemente reducido, con 579 minutos. Tanto en sistema de defensa impar como par, el asturiano ha sido el escogido por Alessio Lisci.

Ahora bien, a Juan Cruz se le abre la posibilidad de ser el tercer central del equipo, por detrás de Boyomo (actualmente en la Copa África) y de Alejandro Catena, luchando por ese puesto con un Jorge Herrando que lleva los mismos minutos de juego que él. Todo ello con permiso de un Asier Osambela que con su polivalencia está tocando diferentes zonas del terreno de juego.

Osasuna ultima las horas para volver a los entrenamientos, antes de comenzar a preparar el choque ante el Athletic del sábado en un Sadar que quiere la tercera victoria consecutiva.