Indignación en Osasuna por el arbitraje ante el Espanyol: "Sólo hay que ver las imágenes"

Osasuna se marcha al parón de selecciones con un mal sabor de boca tras la derrota sufrida a manos del Espanyol de Manolo González (1-0), que duerme en puestos de Europa tras un arranque de temporada colosal. La victoria en la pasada jornada ante el Valencia (1-0) queda olvidada tras este 'pinchazo' en el RCDE Stadium, un estadio que sueña con el papel de su equipo tras un encuentro igualado que acabó condenando a los rojillos tras el único tanto de Carlos Romero en un rechace.

Preguntado por el arbitraje, Alessio Lisci prefirió morderse la lengua (aunque parecía con ganas de soltar algun recado al riojano Miguel Sesma Espinosa) y aclaró que debe "esperar a tener más suerte", y señaló que los colegiados "a veces se equivocan y otras aciertan, es así". En los micrófonos de DAZN, el italiano, con un discurso sosegado y tranquilo, no quiso hablar del posible penalti a Víctor Muñoz en el segundo tiempo, que el VAR no entró a valorar:

"Qué quieres que te diga. Otra pregunta, por favor". Lisci deslizó que estas situaciones se arrastran desde la temporada anterior. "Hay cosas que se reiteran, venimos del año pasado, se ha visto cómo acabó, y hoy igual. Me sabe mal", comentó. A lo que se refiere el italiano es al episodio sufrido la pasada temporada cuando entrenaba al Mirandés en la final del playoff de ascenso, y el mismo colegiado protagonizó un polémico arbitraje: "Con tener ojos sobra. Hay cosas que no pueden ser. ¿Cómo funciona la entrada del VAR?", dijo en su día.

Quien fue más claro al respecto fue el protagonista de una de las jugadas polémicas del encuentro. Víctor Muñoz, que fue claramente derribado en el área en el minuto 54' (justo tras el 1-0) en una acción que el VAR no quiso ver, no se cortó la lengua como su técnico: "Noto el contacto de Pol Lozano. Cuando he salido me han enseñado las imágenes y sólo hay que verlo. Me da con la rodilla en la parte de atrás del muslo. Pienso que es muy claro. Sólo hay que ver las imágenes y que cada uno saque sus conclusiones", afirmó.

Más allá de la polémica, el extremo catalán fue uno de los jugadores más destacados sobre el campo y volvió a sacar a relucir su talento con cabalgadas en ataque y carreras entre los defensores pericos. "Hay que hacer un poco de autocrítica e intentar mejorar algunos aspectos, pero me quedo con que el equipo lo ha intentado todo, de todas las maneras. Yo creo que tendríamos que ser un poco más determinantes, poco a poco irá a mejor", dijo en lo deportivo.