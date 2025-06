Ilusión y esperanza con Alessio Lisci, el entrenador de moda: "Paralicé todo el mercado"

La 'era Alessio Lisci' ya está en marcha. El que fuera técnico del Mirandés durante la histórica temporada del conjunto rojillo, con un ascenso histórico a Primera frustrado por el Real Oviedo, ha cerrado ya esta herida gracias al inicio precipitado de un nuevo e ilusionante proyecto. El técnico romano de 39 años fue presentado como el nuevo 'jefe' del banquillo de Club Atlético Osasuna, club con el que ha firmado su contrato por las dos próximas temporadas.

Presentado de forma oficial el pasado lunes, Lisci compareció el martes en su primera rueda de prensa como entrenador de Osasuna. Acompañado de Luis Sabalza, presidente del club; Braulio Vázquez, director deportivo, y otros miembros de la junta directiva; el italiano se ganó a la afición rojilla desde el primer momento. Se nota que viene con ganas de cambiar las cosas y reina una ilusión renovada en el ambiente por su ambición y la calidez de su mensaje.

"Arratsalde on (buenas tardes)", arrancó Lisci con un saludo en euskera con el que ya se ha ganado a gran parte del público del Sadar. Incluso confesó que había estado en San Fermín el año pasado, por lo que probablemente volverá a equiparse dentro de unos días con el pañuelo y la faja roja, y más de un pamplonico o pamplonica le dará una cálida bienvenida si son capaces de detectarlo entre la multitud.

Sobre el motivo por el que fichó por Osasuna, el ex del Mirandés aclaró que “me he decantado por Osasuna ya que a lo largo de los años ha demostrado mucha estabilidad como club. Es muy familiar, ya lo he percibido desde las primeras horas”. “El Sadar me encanta, me encanta el ambiente. En cuanto se dio la opción de venir se me vino la cabeza el ambiente. He estudiado mucho a Osasuna. Cuando vienes a jugar aquí se nota el arraigo. Me encanta. Me encanta ser cercano con la afición, que se noten reflejados con el equipo”, añadió.

Alessio Lisci, presentado como nuevo entrenador de Osasuna / EFE

Lisci, a quien no le faltaban las opciones después de lograr lo imposible con un Mirandés que jamás hubiera soñado con jugar una final de play-off al inicio de la pasada temporada, lo apuesta todo por el proyecto de Osasuna: "Cuando supe del interés de Osasuna, paralicé todo el mercado. Quería priorizar al Mirandés durante la competición, pero fui sincero con el club cuando se dio la opción de Osasuna. Me pusieron facilidades. Ha habido total transparencia". Luis Sabalza, presidente del club, quiso hacerle una petición en su bienvenida: "Vienes a un club muy especial, nos gusta el talento, pero por encima de todo el trabajo y compromiso. Mantén el hambre que traes".

Sobre el mercado de fichajes y el estado actual de la plantilla, Lisci bromeó con que "ese marrón se lo tendrán que comer ellos" (en referencia a la junta directiva), aunque aclaró que "yo me adapto a lo que tengo, pero los buenos habrá que colocarlos donde mejor rindan y mi obligación será esa. Falta profundidad arriba".