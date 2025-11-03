Iker Benito, operado de rotura de ligamento cruzado

El jugador de Osasuna Iker Benito fue operado este lunes de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió durante el partido de la Copa del Rey de la semana pasada ante el Sant Jordi.

La cirugía, realizada por el doctor Andrés Valentí y su equipo del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra, transcurrió sin incidencias, informó el club.

"El jugador será dado de alta en las próximas horas en función de su evolución y próximamente iniciará su proceso de recuperación", señaló el club navarro.