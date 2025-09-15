Iker Benito, la 'joya' que ilusiona a Osasuna: "No sé ni qué he sentido, es un sueño hecho realidad"

Una recomendación: recuerden el nombre de Iker Benito (Miranda de Ebro, 2002). Un futbolista de 23 años que ilusiona a una afición enchufada tras la victoria de su equipo y que apunta a ser una de las grandes revelaciones de la temporada. Hay días en los que uno vive en primera persona el sueño que había tenido toda una vida, y el azar quiere que se cumpla de forma extraordinaria. Ni en sus mejores sueños Iker Benito había imaginado estrenarse esta temporada con el primer equipo de Club Atlético Osasuna en El Sadar con un golazo de bandera que sirvió para sentenciar los tres puntos ante el Rayo de Iñigo Pérez (2-0).

Después de un periodo a prueba en el Athletic Club procedente del CD Pamplona, Iker Benito se incorporó a las categorías inferiores de Osasuna en 2018, ascendiendo hasta su debut con el filial en mayo de 2020. El ansiado debut con el primer equipo llegó en enero de 2022 en una derrota a domicilio ante el Celta de Vigo. Su camino, sin embargo, no ha sido nada fácil: se marchó cedido al Andorra en la temporada 23/24 y fue gracias a su descomunal temporada a préstamo en el Mirandés (de Alessio Lisci, curiosamente) que hoy forma parte de la primera plantilla del club rojillo.

UN ESTRENO SOÑADO

A las órdenes del mismo entrenador que le hizo despuntar en el fútbol de élite, Iker Benito disfrutó el pasado domingo de su primera tarde de fútbol en El Sadar. Y vaya si lo disfrutó. Un mes y medio después de caer lesionado en Zubieta ante la Real Sociedad durante la pretemporada, el joven carrilero derecho obtuvo el mejor premio posible.

Con el 1-0 en el electrónico, Iker saltó al césped en lugar de Aimar Oroz en el minuto 71', provocando una atronadora ovación de la afición rojilla. Y eso que todavía faltaba la traca final: seis minutos después, el de Miranda de Ebro hizo lo que mejor sabe hacer. Correr como el que más a por un balón a la espalda de la defensa ofrecido con maestría por Jon Moncayola, que encuentra los espacios de maravilla.

Después de un control imposible con la zurda, el canterano rojillo se acomodó el balón para batir con maestría a Batalla como si estuviera imitando a su compañero Ante Budimir. Un golazo decisivo para un futbolista que llevaba soñando toda una vida con este momento: su primer gol en Primera División vistiendo la camiseta de Osasuna.

El mejor desenlace para una historia que sólo acaba de empezar. A sus 23 años, Iker Benito apunta a ser una pieza muy útil para Alessio Lisci esta temporada, que puede usarle como extremo derecho (aunque también por izquierda) o como lateral derecho, pese a que tiene alma de carrilero. Tras el encuentro, sus palabras reflejaban la emoción de las primeras veces: "Cuando vi que el control era bueno he intentado acercarme al portero y he visto que el primer palo estaba un poco desprotegido, por suerte ha acabado en gol. Es un sueño hecho realidad, mi primer gol en Primera División, y encima con nuestra afición, inmejorable. No sé ni qué he sentido. Me he acordado de mi familia, que estaba en la grada. Es una maravilla que hayan podido vivir este momento conmigo, son los que apoyan todos los días. Ha sido una alegría inmensa”, reconoció en los micrófonos del club.

Es uno de los jóvenes prospectos a tener en cuenta para seguir muy de cerca en la presente temporada de LaLiga. Más pronto que tarde, va a darle muchas alegrías a los aficionados de Osasuna. Para su tranquilidad, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.