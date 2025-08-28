No hay prisa con Boyomo

El mercado de fichajes echa el cierre el próximo 1 de septiembre en España, y son muchos los clubes de nuestro fútbol que ultiman fichajes y salidas de última hora para cerrar sus plantillas. En el caso de Club Atlético Osasuna, los deberes ya están hechos hace semanas en cuanto a inscripciones y caras nuevas, aunque sigue en el aire la incorporación de un central más. Una de las carpetas abiertas es la de Enzo Boyomo, el futbolista más cotizado de la plantilla y cuya situación parece encaminada hacia un final conciliador para los intereses del club rojillo.

En Pamplona tienen ganas de respirar tranquilos con el camerunés, que tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros innegociable y sobre quien han llegado cantos de sirena procedentes de grandes clubes preguntando por él este verano. Restan cinco días (contando el 1 de septiembre hasta las 23:59 horas) para celebrar el cierre de mercado, y hasta el día de hoy Boyomo sigue feliz con su continuidad en club.

Según ha podido saber SPORT, salvo giro inesperado de última hora la intención es que Boyomo siga en Osasuna esta temporada. El objetivo para Enzo no es otro que seguir creciendo en El Sadar, donde encajó de maravilla desde el primer día, consolidarse en la élite y dar el salto cuando sea el momento idóneo. No hay prisa ninguna de salida para un talento de 23 años cuya cotización va a seguir subiendo si su nivel de juego sigue la tendencia al alza de los últimos meses.

Tres puntos para empezar de la mejor manera en El Sadar. A por más! ❤️🔥 pic.twitter.com/J2mAcQub0p — Enzo Boyomo (@enzo_tdr) August 24, 2025

En caso de ser así, no habrá problema para que en un futuro cercano llegue un grande y abone el valor de la cláusula a la que se remite Osasuna: "Quien quiera a Boyomo, que venga y pague los 25 millones", avisó el director deportivo Braulio Vázquez hace unas semanas. En cualquier caso, Boyomo sigue teniendo a Osasuna en la cabeza, como ha demostrado con dos partidos de sobresaliente en las primeras jornadas ante Real Madrid y Valencia, mostrándose muy unido junto a sus compañeros y con ganas de sumar nuevas grandes actuaciones. Esta es una temporada especial para él por la disputa de la Copa África con Camerún (a finales de diciembre de 2025) y la clasificación para el próximo Mundial.