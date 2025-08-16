La gran esperanza con Aimar Oroz: "Hay motivos para ilusionarse"

Aimar Oroz (Arazuri, 2001) cumplirá su cuarta temporada como futbolista del primer equipo de Club Atlético Osasuna. Lo hace siendo uno de los referentes a nivel futbolístico y a nivel emocional de una plantilla que se estrenará en partido oficial a las órdenes de Alessio Lisci el próximo martes 19 de agosto ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (21:00 horas). Casi nada. El joven talento de 23 años viene de firmar su mejor año en Primera División con 6 goles y 4 asistencias y 41 partidos disputados, clave en la consecución de una 9º plaza y de tocar la clasificación a Europa con la yema de los dedos.

Internacional con la Sub-21 y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París, el canterano rojillo es la gran esperanza de Osasuna en una temporada de cambios en el banquillo con la llegada de Lisci y con movimientos en el vestuario como la llegada de Víctor Muñoz y de Valentin Rosier y las salidas de Areso, Unai García, Rubén Peña, Pablo Ibáñez y Arnáiz. Con el '10' a la espalda, Aimar quiere seguir siendo importante y dar nuevas alegrías en El Sadar gracias a un talento que se le cae de los bolsilos.

Con una cláusula de 25 millones de euros y contrato hasta 2029, en el club reina la tranquilidad sobre su futuro pese a que es uno de los jugadores con más cartel junto a Enzo Boyomo. Su nombre ya sonó la pasada temporada tras ofertas en firme del Athletic Club y del Girona (según el 'Diario de Noticias de Navarra'), y la realidad es que si vuelve a firmar un gran año podría volver a llegar cantos de sirena el próximo verano. Al margen de especulaciones, el jugador navarro se muestra muy motivado por empezar de cero en una temporada donde promete grandes momentos.

En una reciente entrevista con 'ETB', Aimar dejó muy claras sus sensaciones a pocos días del estreno en el Bernabéu: "Con ganas de que empiece la temporada. Cada entrenador tiene una idea diferente, y como se vio en los primeros partidos de pretemporada nos costó un poco más, pero en los entrenamientos hemos ido mejorando y estamos preparados para el debut.

"Con Lisci podemos tener un juego atrevido con el que pueda disfrutar el aficionado. Pasan los años y todos los que llevamos un tiempo tenemos que dar un poco más, sube la responsabilidad pero hay que disfrutar. Hay motivos para ilusionarse. Tenemos equipo bonito para hacer un buen año y estar ahí arriba".