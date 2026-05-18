El gran contraste de Víctor Muñoz

Víctor Muñoz es uno de los jugadores a los que más les ha cambiado la vida esta temporada en Primera División. De promesa interesante a uno de los grandes nombres de LaLiga. Todo ello, en un año clave, previo al Mundial, y que, salvo sorpresa, le dará un billete para volar a Estados Unidos, Canadá y México con España. La temporada del extremo rojillo no solo ha seducido a Luis de la Fuente, también ha llamado la atención de varios clubes de primer nivel, que le tienen bien controlado para lanzarse a por él en verano.

Su ascenso ha sido meteórico. Una explosión impresionante que contrasta directamente con la situación de su equipo. El fútbol tiene estas cosas: a veces, un jugador vive el momento idóneo de su carrera justo cuando su equipo atraviesa momentos complicados. Y eso es lo que les está pasando a Víctor Muñoz y a Osasuna.

Osasuna, peleando por no bajar

El conjunto navarro está peleando con uñas y dientes para no descender. También Víctor Muñoz, que regresó este fin de semana de lesión en el trascendental duelo ante el Espanyol. El catalán marcó el 1-1, que fue el séptimo gol de su campaña (y el sexto en Liga), pero fue insuficiente para ganar. Y ahora, Osasuna está demasiado cerca de caer a Segunda.

Victor Muñoz se ganó a pulso la llamada de Luis de la Fuente / X

A falta de una jornada, el equipo navarro llega a la última cita de la temporada 2025-26 con 42 puntos, empatado con Levante y Elche, y solo por delante de Girona, con 40, y Mallorca, con 39. El Oviedo ya está descendido y quedan dos plazas de descenso por decidir. Osasuna se jugará la permanencia en Getafe y, según las cuentas actuales, le bastaría con empatar para asegurar la salvación. Pero hay que hacerlo.

Víctor Muñoz celebra su gol a Serbia con la selección española. / Andreu Esteban / Efe

Osasuna no baja a Segunda desde la temporada 2016-17. Después regresó a Primera en 2019 y, desde entonces, había construido una etapa de estabilidad y muy competitiva. Víctor Muñoz peleará para que siga siendo así, otra temporada más, antes de poner rumbo al Mundial. Pero, ante el Espanyol, un chispazo individual suyo no bastó para cumplir el objetivo.

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En eso vive atrapado ahora Víctor Muñoz: en el contraste entre la ilusión de España y su temporadón, y el miedo al descenso y la obligación de salvar a Osasuna. Un futbolista en pleno despegue dentro de un equipo que aún no se ha asegurado no caer.