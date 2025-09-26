Gracias, Real Madrid: Víctor Muñoz es un 'cañón'

Víctor Muñoz (Barcelona, 2003) ya es uno de los ídolos de Club Atlético Osasuna. Un futbolista que a sus 22 años y tras apenas seis partidos como jugador de Osasuna desde que llegara procedente del Real Madrid el pasado verano vive un momento muy dulce. Anoche, en su tercera 'comunión' con el rugir de la afición rojilla en El Sadar, se coronó con un golazo de bandera que sólo quedó empañado por el terrible error de Sergio Herrera que provocó el empate del Elche en el descuento (1-1).

Una mancha que no debe tapar la enorme actuación del delantero catalán, que volvió a sacar partido a su velocidad y a su maldad en las arrancadas para castigar a los rivales y lo remató con su primer gol en Primera División y el primero en Osasuna. Después de jugar cuatro partidos con el primer equipo, el Real Madrid lo traspasó la pasada temporada por 5 millones de euros (mantiene el otro 50% de su propiedad): la operación ha sido fantástica tanto para el jugador como para el club comprador. Firmó con una cláusula de 40 millones y con un contrato hasta 2030.

UNA OBRA DE ARTE

Ante el Elche, Víctor Muñoz gozaba de su quinta titularidad consecutiva (ha salido siempre de inicio salvo en el debut en el Bernabéu) y desde el pitido inicial demostró sus ganas de seguir mostrando todo su talento. Galopada tras galopada, el audaz futbolista se asociaba a la perfección junto a Budimir en una especie de doble punta. Caído preferiblemente a banda izquierda, Muñoz desesperaba a la zaga ilicitana con sus regates y su velocidad endiablada.

En una de esas llegó la obra de arte. Recogiendo el balón en la mitad central del terreno de juego, Víctor Muñoz encendió la moto para correr al espacio y driblar hacia dentro antes de armar la pierna en la frontal del área: el zapatazo fue llovido directo a la escuadra derecha de la portería, haciendo inútil la estirada del exazulgrana Iñaki Peña.

𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐔𝐍 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎.💥🎯

En mayúsculas y con todas las letras.



La obra de arte de Víctor Muñoz para estrenarse con @Osasuna. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/gCZWYEHGTw — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 25, 2025

Sin haber pisado apenas el fútbol profesional antes de su llegada a Pamplona, este chico de 22 años ya se atreve a poner al estadio de El Sadar patas arriba. La confirmación definitiva (a la espera de las que vendrán) de que Osasuna ha firmado un negocio redondo con su contratación, fichando a un talento que encaja a la perfección con la demanda de talento, intensidad y entrega del club rojillo. La ovación cerrada de la grada a gritos de "Víctor, Víctor" tras ser sustituido en el minuto 71' confirma el 'match' entre jugador y afición.