Giro de guion con la cláusula de Boyomo y Areso

La euforia es evidente en la ciudad tras la llegada del 'emperador' romano Alessio Lisci, presentado como nuevo entrenador de Osasuna hasta 2027. A sólo cuatro días del 'chupinazo' que da inicio a las fiestas de San Fermín y a los ocho más bonitos para cualquier pamplonés o pamplonesa, en el club rojillo trabajan a destajo para encarrilar varias operaciones antes de la puesta a punto. Hay ganas de celebrar, pero antes hay que solucionar varios casos abiertos que pueden condicionar todo el mercado de verano.

Hay 37 millones de euros en juego, casi nada. En juego está la continuidad de dos futbolistas capitales para el club como Enzo Boyomo y Jesús Areso, que la pasada temporada fueron clave para mantener la estabilidad de un equipo que se quedó a las puertas de disputar competición europea con Vicente Moreno en el banquillo. Alessio Lisci todavía no sabe si podrá contar con ellos dentro de su planificación deportiva, y todo apunta a que habrá incertidumbre hasta el último momento.

ASÍ ESTÁ EL 'CASO BOYOMO'

El juego de las cláusulas está más vivo que nunca. Y Nico Williams no es el único involucrado: Enzo Boyomo, central camerunés de 23 años, llegó a Osasuna el pasado verano procedente del Real Valladolid por un traspaso de 5 millones de euros. Una temporada de revelación más tarde, con 37 partidos a sus espaldas, su valor de mercado se ha multiplicado por cuatro y ha despertado el interés de grandes clubes europeos como el Aston Villa, la Juventus, el Como o el Galatasaray.

Raúl Moro pugna con el jugador de Osasuna y ex del Valladolid, Enzo Boyomo / R. GARCÍA / EFE

Con una cláusula innegociable de 25 millones de euros, el ex del Albacete o del Blackburn Rovers tiene contrato hasta 2029 y está muy agradecido por la confianza del club rojillo. Según el 'Diario de Noticias de Navarra', los clubes interesados se han topado con un portazo ante la intención de negociar el precio del traspaso y rebajar esta cláusula. En caso de que no haya ninguno dispuesto a alcanzar la cifra de los 25, Boyomo volverá a ser un futbolista fundamental en el proyecto y una punta de lanza para Alessio Lisci en el Sadar.

ASÍ ESTÁ EL 'CASO ARESO'

El fichaje de Jesús Areso por el Athletic Club parecía hecho, pero la operación se ha enfriado en las últimas semanas. La llegada de Valentín Rosier procedente del Leganés para reforzar el lateral derecho de Osasuna era una señal inequívoca de la salida del de Cascante, pero en Bilbao todo sigue en 'stand by': el conjunto de Ernesto Valverde todavía no ha hecho ninguna propuesta formal por él y en Pamplona no descartan que Areso forme parte de la plantilla que el próximo 11 de julio se pondrá a las órdenes de Alessio Lisci en el día uno de pretemporada.

Javier Hernández pelea un balón ante el lateral derecho de Osasuna Jesús Areso / EFE

La consigna es la misma que en el caso de su compañero Boyomo: o cláusula o nada. En Osasuna no están dispuestos a negociar los 12 millones de euros de salida del lateral, que acaba contrato en junio de 2026. En medio de todo el lío por Nico Williams, y a la espera de que llegue el dinero abonado por el FC Barcelona, según el Diario 'AS' en Bilbao aceleran por Areso pero con el plan 'B' de Hugo Rincón por si la operación no llega a buen puerto.

Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, ya fue muy claro con el jugador y reconoció que está más fuera que dentro: "Él ha rechazado la oferta de renovación y, obviamente, lo normal es que salga. O bien renueva con nosotros, cosa que rechazó en varias ocasiones, y no soy capaz de entender que pueda acabar el año y termine libre. Sé lo mucho que quiere al club”, afirmó.

El caso de Aimar Oroz, un futbolista por el que el pasado verano ya ofrecieron 10 millones de euros desde Bilbao, para fortuna de Osasuna sigue sin volver a reactivarse. Su cláusula es de 30 millones de euros, por lo que por ahora no existe temor de una posible salida. Aunque el 'bombazo' de Nico podría desatarlo todo.