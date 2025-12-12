Sergio Herrera: "Los porteros somos lo más importante del fútbol, sin nosotros no se juega"

Sergio Herrera (Miranda de Ebro, 1993) es portero y capitán de Osasuna. El orden da igual, porque la unidad de ambas responsabilidades es indisoluble. Un 'rojillo' de piel y sangre que es navarro por aclamación y que rechazó lo que muchas aceptarían por seguir defendiendo la portería del Sadar. Una oferta millonaria de Arabia Saudí a la que dijo 'no' para renovar por un club con el que ha ascendido, ha jugado una final de Copa, la Supercopa en el país que le tentó y espera hacerlo por muchos años más en Primera.

Atiende a SPORT tras el acto de renovación de Osasuna con Kosner como patrocinador oficial, del que se ha convertido en embajador gracias a los premios al jugador del mes que acumula. No se arruga ante el protagonismo de más en la primera parte de un curso donde el objetivo declarado es la permanencia. Sabe de dónde viene el club y cuál es su estación inmediata. La suya es, por tanto, una defensa cerrada de una camiseta y un oficio, el de portero, que define con una cita de Dalí. Porque hay algo de dadaísta en ser el guardián que encuentra su felicidad yendo en contra del gol, lo más sagrado del fútbol.

Pregunta. Le hemos visto protagonizar el anuncio de Kosner con Víctor Muñoz. ¿Se podría ganar la vida como actor?

Respuesta. (Ríe) No, como actor yo creo que no. Pero bueno, son cosas que tenemos que hacer por el club y al final lo intentamos hacer lo mejor posible.

P. ¿Tiene el portero algo de interpretativo la profesión de portero?

R. Creo que los porteros lo vemos todo, tal y como afirma una frase que dice comúnmente y que algo de razón lleva. Tanto cuando el equipo está pasando por un buen momento, como cuando vienen los nubarrones. Aunque también depende un poco de la persona. A mí sí que es verdad que a veces me gusta coger ese rol de intentar animar a los compañeros cuando flaquean o resaltar que lo están haciendo bien. No sé si tenemos esa faceta de actor, pero intentamos leer el partido para intentar que los compañeros se aprovechen de ello.

P. Se dice que cuando un portero interviene demasiado no son buenas noticias para el equipo, aunque en su caso sí lo son, porque quiere decir que ha salvado puntos para Osasuna.

R. Al final el portero está para eso, ¿no? Está para parar, para intentarlo y para participar cuando el equipo lo necesita. Ojalá no tengamos que participar tanto, pero bueno, al final es parte del trabajo y si el equipo se ve beneficiado, muchísimo mejor.

Sergio Herrera, celebrando uno de los partidos históricos de la Copa del Rey de 2023 en la que Osasuna llegó a la final. / Julio Muñoz / EFE

P. ¿Cómo le ha ha sentado la renovación hasta 2028 que firmó en julio?

R. Esta ya es mi novena temporada y, bueno, cuando llevas tantos años y te sientes tan a gusto, pues al final también sientes ese vínculo con el club, con la afición, y cuesta tomar la decisión de irte a otro lado. Estoy aquí muy a gusto, me tratan muy bien y al final, cuando esto sucede, disfrutas de lo que haces. Estoy muy contento y feliz de quedarme aquí muchos años más.

P. ¿Tan bien lo hizo usted en la Supercopa de España que Osasuna jugó en Arabia que quisieron ficharle? (Braulio, director deportivo 'rojillo', desveló en el acto de renovación que Sergio Herrera rechazó una oferta de Al-Shabab, equipo dirigido por Imanol Alguacil, que le triplicaba el sueldo)

R. Al final son cosas que llegan... Sabemos de la fuerza de Arabia Saudí a nivel de salarios. Luego también es verdad que el entrenador, Imanol, me quería. Por eso subieron hasta formalizar esa propuesta (eran tres millones en concepto de liberación para Osasuna). El club rápidamente me dijo su posición, yo conté la mía y todo acabó en una renovación de la que salimos las dos partes contentas y satisfechas.

P. Dijo que había sido muy fácil.

R. Bueno, al final no es todo dinero en esta vida. Sí que es verdad que la oferta de Arabia a nivel económico era muy fuerte, pero bueno, yo me noto con fuerzas de seguir compitiendo en España. Sentí también ese vínculo para seguir aquí. También soy afortunado de que, pese a no ser navarro, tengo a mi ciudad, Miranda de Ebro, cerca, a tan solo una hora y media en coche. Por lo que poder disfrutar del fútbol, a la vez que de la familia y los amigos, te da un plus. Estoy viviendo la Primera División, que para mí es un premio. Es un sueño el haber estado tantos años aquí. Ni me lo imaginaba cuando llegué siendo un chaval, así que no puedo pedir más. Estoy muy contento con lo que tengo y espero seguir muchos años más.

P. A Alessio Lisci, su actual entrenador, le han puesto una estatua en Miranda después de la temporada pasada, en la que jugó la final de los 'playoffs' por el ascenso a Primera.

R. Alessio, los aficionados al Mirandés y, como yo, todos los vecinos de Miranda, sabemos lo que significó para el club y la ciudad. Fue algo muy fuerte. Vivió allí una etapa espectacular. Es increíble el haber hecho soñar a Miranda, por un momento, poder llegar a Primera División. Es un ídolo. Hace poco estuve con él allí en un acto y la gente le tiene muchísimo cariño. Es una persona muy importante para el Mirandés.

P. Usted también ha tenido, entre otros, a Jagoba Arrasate como entrenador. Este año hemos visto, como le sucedió en el Mallorca con Dani Rodríguez, enfrentamientos entre técnicos y jugadores. Lo mismo con Vinicius y Xabi Alonso, por ejemplo. Sergio Herrera, como capitán, ¿cuál cree que es la relación que debe mantenerse con los entrenadores?

R. Creo que cada club y cada persona son diferentes, por eso el ejemplo de cada entrenador es distinto. Nosotros tenemos un equipo y una plantilla donde llevar el brazalete es muy fácil, porque la gente así lo permite. Tanto entrenadores como compañeros vienen a sumar y a ayudar en el día a día, evitando los problemas. Me siento un afortunado, porque tanto Kike Barja, Moncayola como yo, los que llevamos aquí muchos años, pocas broncas hemos tenido que echar. Eso es una suerte. También dice mucho del día a día de nuestro equipo y plantilla, porque al final somos una piña. Estamos tranquilos, porque trabajamos muchísimo. Así que tarde o temprano las victorias y las buenas rachas llegarán.

Sergio Herrera, portero y capitán de Osasuna, posa como Jugador Kosner del mes de octubre. / KOSNER

P. Esas dinámicas positivas dependen en gran medida de lo que hagan ustedes, los porteros, a los que siempre se les tilda de locos, cuando en realidad son el perfil más metódico que existe.

R. Es cierto que para ser portero tienes que tener ese 'toque' que creo que el resto de jugadores no tienen. Ese 'toque' de que al final estás solo. Eres el último hombre y todo lo que pasa por tu culpa, la mayoría de las veces termina en gol. Es un riesgo que no corren el resto de los jugadores. También es cierto que hay metas que lo muestran y otros que no. Yo sí tengo ese 'toque' y una manera eufórica de transmitir los sentimientos y mostrarlos. Pero no se traduce en cómo soy fuera del campo, todo lo contrario. Por eso me gusta mucho la frase de Dalí que dice: “La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco". Una cosa es mi manera de expresarme, mi manera de cómo se me puede ver y otra como soy. La dije en su día porque creo que sirve a la perfección para definir la personalidad de nosotros, los porteros.

P. ¿Cómo le gusta a Sergio Herrera que sea su defensa?

R. Lo que a mí me vale es el modelo y filosofía de Osasuna: es decir, que esa defensa sea enérgica, capaz de ganar duelos y que juegue adelantada, porque somos un equipo al que nos gusta ese estilo. Es algo que se ha visto en Osasuna desde que yo estoy aquí. Algo que se ha mantenido, independientemente de jugar con defensa de tres o de cuatro. Tenemos soluciones para todos los planteamientos tácticos que nos ponga el míster.

P. ¿Cómo se lleva la fama de ser un 'parapenaltis'? Todavía se habla de los tres lanzamientos que falló Benzema con el Real Madrid ante usted en 2022.

R. La verdad es que ahora mismo no estoy pasando por una buena racha de parar penaltis. El último que atajé fue invalidado porque Moncayola se metió en el área. Pero bueno, al final estoy tranquilo porque me reafirmo en lo que siempre he dicho, tanto cuando los paraba como ahora: es complicado bloquear un lanzamiento desde los once metros que está bien tirado. Son situaciones, he adivinado muchos que no he podido parar. Sí es verdad que trabajamos mucho (con Roberto Santamaría, portero de Osasuna) e intentamos buscar un patrón que se repita. Sin embargo, a la hora de la verdad tenemos que tener la pizca de suerte de que el penalti no vaya perfectamente tirado.

P. ¿Cómo le influye que se produzcan cambios de lanzador? Por ejemplo, en el Real Madrid hemos visto esta temporada una alternancia entre Vinicius y Mbappé, según el momento.

R. No es importante. Al final, tú tienes que estar a lo que hay que estar. Da igual quien lo tire. Al final, te metes en lo que has trabajado y has visto, para ponerlo en práctica. A veces suena la flauta y lo paras y otras no. La mayoría de las veces, por desgracia, el lanzador acierta, y solo queda seguir trabajando para poder estar cerca de parar el siguiente.

El portero del Osasuna Sergio Herrera en una acción contra la Real Sociedad. / JESÚS DIGES / EFE

P. Los porteros titulares como Sergio Herrera son los que más minutos acumulan a lo largo de una temporada. ¿Cómo analiza la cuestión del calendario, usted que ha vivido campañas de todo tipo, como en la que Osasuna llegó a la final de Copa?

R. Bueno, sí que es verdad que hay muchos partidos y creo que todos los jugadores, en ese sentido, hemos hecho todo lo posible para estar siempre ahí. Creo que estamos haciendo cosas de alabar. Osasuna no está tan perjudicado, pero hay jugadors que, entre competiciones y selecciones, no paran nunca. Hay muchos partidos, pero hay que sacarlos adelante. Esto es parte del fútbol moderno. Los jugadores nos estamos comportando a la altura. Por ejemplo, con el tema del partido de Miami, protagonizamos una reivindicación para decir que aquí estamos, que somos parte importante de este juego y de este mundo. Solamente reclamábamos tener información y transparencia para pedir mejores condiciones. Al final, el duelo (Villarreal - Barça en el Hard Rock Stadium) no salió. Nos quedamos con la conciencia tranquila.

P. Es cierto que los jugadores, con los capitanes al frente, pararon el partido de Miami, pero, ¿no creen que acabará celebrándose igualmente?

R. No lo sé, pero si sale, se tendrá que hacer de otro modo. Los futbolistas nos merecemos la información y las condiciones cuando se trata de llevar un partido de la liga española al extranjero. Conseguimos pararlo y que se escuchase nuestra voz, con acciones como con la protesta de 15 segundos con el que paramos los encuentros de la novena jornada.

P. En el fondo, están construyendo el fútbol para los que vendrán y que, en el caso de Osasuna, están en Tajonar. ¿Qué importancia tiene la cantera para este club?

R. Es verdad que yo no he salido de Tajonar, pero sí llego muy joven y he visto a muchos chavales subir, como los grandes capitanes que tiene este club. Tenemos que tratar bien a los jóvenes. La cantera de Osasuna no ha dejado de subir de nivel, tanto en preparación como método. Hay mucha gente trabajando en departamentos que ya han dado sus frutos.

P. ¿Jóvenes y veteranos confían entonces en sacar adelante la situación en la que está Osasuna en la primera etapa de la temporada?

R. Los que llevamos aquí tiempo hemos visto a Osasuna alcanzando cuotas inimaginables. Es normal que cuando llevas tantos años haciéndolo tan bien en Primera, prácticamente sin llegar a las últimas fechas sin sufrir, jugando la final de Copa, metiéndote en Conference... que las expectativas aumenten. Pero, al final, la realidad es que Primera División es una categoría a la que no le puedes perder el respeto. Como bien dice el presidente, Luis Sabalza, tenemos que ir día a día e intentar conseguir la permanencia lo antes posible. A partir de ahí ya puedes ser ambicioso. Yo no soy conformista. Sí creo que hemos venido haciendo bien las cosas, como el año pasado, cuando estuvimos a punto de pelear por Europa. Ese es el camino.

P. ¿Qué es lo que transmite un capitán a un vestuario como el de Osasuna en momentos difíciles?

R. Pues tranquilidad, porque sigo creyendo que tenemos todas las armas para poder hacer un buen año para pelear y que así llegue la permanencia, sin esperar a las últimas fechas. Solo así se puede soñar con algo más grande. Creo que las buenas dinámicas llegarán, porque el trabajo, tanto de la plantilla como del entrenador, se está dando. Además, no tenemos ningún problema a nivel interno. Todo lo contrario, siempre hemos tenido una relación magnífica. Estoy tranquilo, porque deberíamos llevar más puntos de los que tenemos, así que tiempos mejores llegará, seguro.

P. Lo que está claro es que el descanso y la felicidad de Osasuna reside en tus guantes. ¿Cómo se escoge esa herramienta de trabajo que salva goles?

R. Llevo con Uhlsport desde que estoy en Primera División y eso que cada poco te tantean muchas marcas. Soy una persona supersticiosa con estos aspectos. Estos guantes era los que ya me compraba mi padre cuando podía. Cuando tenía que pedirme una marca, es la que llevo ahora. Tengo la suerte de tener un patrocinio con ellos. La verdad, es que si el día de mañana se termina, ¡pues me los tendré que comprar yo! Pero soy muy supersticioso con ese tipo de cosas: es el guante con el que más cómodo estoy y con el que mejor me encuentro.

P. Hablando de finanzas, su hermano es banquero, ¿le echa una mano con los asuntos económicos?

R. Lógicamente, cuando tienes un banquero es difícil que no te ayude... Al final, él sabe las cosas que son buenas para mí. Tener un hermano que controla el mercado me ayuda a tomar decisiones. Entre los dos decidimos cuando me llegan ofrecimientos, para así tomar la mejor elección.

P. Está poco pagada la profesión de portero para lo mucho que se sufre y lo poco que se reconoce. ¿Cuándo veremos a un Balón de Oro en la meta que acompañe en la historia a Lev Yashin?, ¿no os lo merecéis?

R. Claro que nos lo merecemos. Al final, siempre se valoran más los goles o los regates. Esos son los futbolistas que dan titulares. Los porteros no rellenamos tantos como un delantero o un mediocentro habilidoso que da asistencias. Pero la posición más importante en el campo es la de portero. Sin nosotros no se juega.

P. ¿Cundo alcanza un portero la madurez?

R. Creo que la mejor edad de un portero está entre los 28 y los 33 años. La vida útil del guardameta se está alargando porque los clubes trabajan mejor la recuperación y el cuidado del futbolista. Aun así, un portero tiene que quemar etapas: fallar, equivocarse, hacer buenos partidos, aprender y, sobre todo, convivir con el fallo, que es lo que realmente te hace mejorar.

Yo, por suerte o por desgracia, soy un portero que falla mucho y se equivoca mucho, pero siempre he sido valiente y he seguido adelante con mi manera de ser y de jugar, sin cambiarla, aunque sí mejorándola con la ayuda de la gente que busca lo mejor para mí. Con el tiempo vas construyendo tu personalidad, tu forma de jugar, y vas mejorando. Hoy soy mejor portero que cuando llegué y, seguro, mejor que cuando debuté en Primera.

P. ¿A usted le sacarían del retiro como el Barça hizo con Szczęsny?

R. No nos olvidemos que en Osasuna esto también le pasó a Ricardo. Son cosas muy personales e individuales. Creo que, el día que me retire será una decisión definitiva. Una vez que lo dejas al 100%, haces borrón y cuenta nueva. Me consideraré un privilegiado por haberme dedicado tantos años a lo que me apasiona y soñaba de niño. Pero cuando cuelgue los guantes me formaré, me centraré en mi nueva vida y no creo que haya vuelta atrás.

P. ¿Se ha sentido Sergio Herrera cerca de la selección en algún momento?

R. No, la verdad que no. Creo que el perfil de “portero de la selección española” no encaja mucho con mi manera de jugar, y además en España hay grandes porteros y mucha competencia. Yo trabajo para lo bueno del club y, si llega algo a nivel individual, encantado, pero nunca ha sido algo que me quitase el sueño ni siquiera en mis mejores momentos. La verdad es que no me he visto cerca nunca.

P. En su álbum de fotos, que está arriba: ¿el ascenso a Primera en 2019 o la final de Copa de 2023?

R. Para mí, jugar una final de Copa es más bonito que un ascenso, aunque son las dos experiencias más grandes que he vivido con Osasuna. El ascenso fue una locura y un añazo, pese a que no jugué porque venía de una lesión: lo viví desde el banquillo como si estuviera en el campo. Y la final de Copa fue otra auténtica locura: lo que se vive aquí, lo que disfruta el osasunismo, mi familia y mis amigos… Cuando tanta gente disfruta contigo de lo que te apasiona, es inexplicable y no puedes elegir otra cosa.

P. ¿Qué le pide al próximo año en lo personal y lo deportivo?

R. Sinceramente, en lo deportivo pido seguir en Primera División; este año, el siguiente y todos los que vengan. En lo personal, seguir igual: sano y disfrutando del día a día con mis compañeros. Si luego el fin de semana me necesitan, pues genial. Si hay un compañero que está trabajando todos los días para jugar y es titular. Pues también.

P. En su caso, Aitor Fernández, más que un compañero o un rival de profesión, un amigo.

R. Grandísimo compañero. Y, por supuesto, le pido año nuevo año que mi futura mujer, mi familia y mis amigos estén bien. Eso es mi día a día, mi fuerza mental y mi tranquilidad. Mientras todo eso esté bien, yo ya soy feliz.

P. ¿Ha sido más fácil hacer la lista de bodas o una convocatoria?

R. (Ríe) Pues para mí la lista de bodas ha sido muy fácil, la verdad. La convocatoria también, pero depende de los lesionados, que esperamos haya pocos, para que el míster lo tenga más difícil.