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Durísimo comunicado de Osasuna contra LaLiga: "Efectivamente no es fútbol, es LaLiga"

La entidad rojilla expresa su malestar ante LaLiga y la RFEF por el aplazamiento de su partido ante el Celta debido al mal estado del césped de Balaídos

El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, durante el partido amistoso entre Osasuna y Al Ain

El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, durante el partido amistoso entre Osasuna y Al Ain / Jesús Diges / EFE

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Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Osasuna no ocultó su profundo malestar ante LaLiga y la RFEF por el aplazamiento del partido contra el Celta de Vigo, previsto para el domingo 16 de agosto en Balaídos. La entidad gallega solicitó a la competición el aplazamiento del encuentro tras detectar la presencia de un hongo que había deteriorado el césped.

Técnicos de la Liga se desplazaron a Vigo y, tras comprobar que el césped no reúne las garantías necesarias para la disputa del encuentro, dieron el visto bueno al aplazamiento. El partido se disputará finalmente el próximo jueves, 27 de agosto, a las 20:30h.

"El Club Atlético Osasuna quiere manifestar su absoluto desacuerdo con la nueva fecha señalada para el encuentro Celta-Osasuna previsto para este domingo 16 de agosto. El mal estado del terreno de juego por la presencia de un hongo impide la disputa del encuentro en la fecha inicialmente señalada a pesar de los esfuerzos realizados por el club local, circunstancia que Osasuna entiende y comprende", denuncia el club navarro en un comunicado.

El comunicado de Osasuna

El conjunto rojillo destaca en su comunicado que "la lógica de la situación, en la que evidentemente Osasuna y sus aficionados son la parte más perjudicada, lleva a buscar un nuevo emplazamiento para el partido o a señalar una nueva fecha en la que ambas entidades estén de acuerdo". Según el club, tanto ellos como su rival en este encuentro, el Celta, acordaron que los días 24 o 25 de septiembre, "coincidiendo con el parón de selecciones, era la fecha indicada para no sobrecargar el calendario de ambos conjuntos y permitir la adecuada recuperación de los jugadores en un periodo sensible en cuanto a lesiones como es el inicio de una nueva temporada", un acuerdo que, remarcan, conocía tanto LaLiga como la RFEF.

En opinión de Osasuna, según explican en su comunicado, "ni LaLiga ni la RFEF han sido sensibles a la petición realizada y han decidido, unilateralmente, que el partido se dispute el jueves 27 de agosto, obligando a Osasuna a jugar un partido el lunes 24 de agosto y otro el jueves 27 de agosto, con desplazamiento incluido, sin haber admitido siquiera la posibilidad de adelantar el encuentro Osasuna-Levante del 24 de agosto para dar más días de descanso. Es decir, el equipo más perjudicado por la suspensión del encuentro por causas totalmente ajenas a él es, de nuevo, el más perjudicado en el nuevo señalamiento".

"Que una competición como LaLiga española decida un jueves, a tres días de un partido, un aplazamiento sigue la línea de los habituales movimientos de última hora en el calendario a los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado por la falta de previsión y de seriedad", continúa el comunicado difundido por el que equipo, remarcando que el hecho de que tanto LaLiga como la RFEF "obvien la existencia de un acuerdo entre clubes para la disputa del encuentro, cuando además Osasuna ha sido sensible a las circunstancias del Celta y había acordado con el equipo gallego una nueva fecha, es sencillamente una falta de respeto inadmisible". Una "falta de respeto que se une en este caso a la nula sensibilidad para modificar el señalamiento del Osasuna-Levante o la señalización en lunes de los dos primeros partidos como local esta temporada".

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"No hay reglamento ni criterio ni explicación que pretenda darse que pueda sostener que, ante una fecha acordada por los dos clubes implicados, se tome una decisión que perjudique especialmente al que ya había resultado perjudicado por el inicial aplazamiento. Ni tampoco que dicha decisión se venda como un acto “en coordinación con los clubes”. Y todo ello a poco más de 48 horas de que ese equipo tenga un vuelo planificado para desplazarse hasta Vigo. Efectivamente no es fútbol, es LaLiga", concluye el duro comunicado.

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