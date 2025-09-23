Las dudas de Alessio Lisci para el once de Osasuna ante el Elche

Osasuna recibe el jueves al Elche con dudas en varias posiciones que abren la posibilidad para que el once habitual en las primeras jornadas registre cambios sustanciales. Sancionados, lesionados y jugadores renqueantes hacen del choque ante el Elche un reto, además de la competitividad de un adversario que no ha caído en lo que va de campeonato tras ascender a la máxima categoría el curso pasado.

Por un lado, la expulsión de Valentin Rosier ante el Villarreal moverá a Jon Moncayola al costado diestro. Actuará como carrilero, una posición que ya conoce y que le viene bien debido a su largo recorrido, énfasis y compromiso a la hora de defender.

En el apartado de lesionados, hace unos días se conoció la baja de larga duración de Aimar Oroz, lo que abrió las puertas a Rubén García ante el equipo de Marcelino, jugando algo más retrasado que lo habitual. Se espera continuidad del atacante valenciano de 32 años.

La otra duda es Moi Gómez, el mediocentro, con buenos minutos en las tres primeras jornadas, no entró en la convocatoria al no recuperarse de su lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. Con dos sesiones previas a la cita ante los ilicitanos, Lisci deberá valorar la situación, comenzando por las sensaciones del entrenamiento de hoy martes a puerta cerrada en El Sadar.

Iker Muñoz espera su turno en una temporada en la que ha visto aumentada su competencia, con un Lucas Torró asentado en el once titular desde el año pasado con Vicente Moreno como preparador. La opción de Asier Osambela, con minutos en Villarreal, también podría ser otra vía, poniendo su músculo en el centro del campo. Los que estarán seguro arriba serán Víctor Muñoz y Ante Budimir.

La otra duda llega en la zaga. Juan Cruz terminó la cita del sábado tocado por un percance en su tobillo. Este llegó en la jugada del penalti señalado sobre él y en favor de Osasuna, ejecutado a la perfección por Budimir para hacer el 0-1.

En la defensa de cinco jugadores, el madrileño ha sido el encargado de cubrir la posición de central izquierdo. Jorge Herrando le sustituyó, por lo que parece la opción natural llegado el caso. Osasuna prepara desde hoy la cita ante el Elche con tan solo dos sesiones. El domingo, los navarros juegan en Sevilla ante el Betis, choque al que esperan llegar con una mochila de puntos engordada con tres nuevos puntos.