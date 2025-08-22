La directiva del Osasuna toma posesión con la dimisión de Martín Corera

La Junta Directiva del Club Atlético Osasuna ha tomado posesión de su cargo este viernes en el estadio de El Sadar tras la proclamación oficial realizada anoche por la Junta Electoral, con la dimisión de Martín Corera. Corera ha dimitido este mediodía tras la polémica surgida a raíz de su posicionamiento en redes sociales con el conflicto entre Israel y Palestina. El cuarto mandato de Luis Sabalza como presidente del CA Osasuna, que se extenderá desde este viernes 22 de agosto de 2025 hasta el 21 de agosto de 2029, ha comenzado de manera convulsa.

UN NUEVO ESCENARIO

Tras anunciar el jueves la junta directiva compuesta por Sabalza, César Muniain Irurita, José R. Pérez de Zabalza Torrano, José Andrés Burguete Torres y Martin Corera Izu, este último ha presentado su dimisión este viernes, aceptada por el presidente. Cuentas de aficionados de Osasuna han criticado la postura proisraelí de Corera en X, lo que habría empujado a este a tomar esta decisión.

La plataforma 'Sadar Bizirik', a través de comunicado ha condenado que el nuevo directivo defendiera manera "explícita y pública la estrategia militar del estadio sionista de Israel", y ha considerado que no debe representar al club. En su lugar ha sido nombrado Manuel Piquer Martín-Portugués, que ya formó parte de la Junta Directiva entre 2021 y 2025. Piquer ha aceptado integrarse en la Junta Directiva durante el tiempo necesario para nombrar a un nuevo directivo que sustituya de forma definitiva a Martín Corera.

Por tanto la nueva Junta Directiva del club ha quedado conformada por Luis Sabalza como presidente, Manuel Piquer, César Muniain, Josetxo Pérez de Zabalza y José Andrés Burguete como directivos.