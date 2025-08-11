Contratiempo para Osasuna: Víctor Muñoz se lesiona en vísperas del Madrid y comienza su recuperación en Barcelona

Alarma en Osasuna a pocos días del inicio liguero. El conjunto rojillo ha sufrido un contratiempo importante con la lesión de Víctor Muñoz, una de sus incorporaciones más ilusionantes para esta temporada. El mediapunta, procedente del Real Madrid, llegó a Pamplona este verano tras una operación valorada en 5.000.000 de euros por el 50% de sus derechos económicos, cifra que podría aumentar en 1 millón adicional si cumple ciertos hitos deportivos.

La baja (aún no comunicada por el club) llega en un momento delicado: apenas restan ocho días para el debut en liga y el equipo todavía no puede contar con toda su plantilla al completo. En el último amistoso frente al Mirandés ya faltaron Iker Benito, que sigue recuperándose de su lesión ligamentosa en el tobillo izquierdo, y Rubén García, con molestias en el cuádriceps derecho.

Víctor Muñoz tampoco estuvo disponible, alimentando las dudas en el frente de ataque. El club comunicó oficialmente que el jugador estaba “siguiendo un plan de carga” dentro de su preparación, pero fuentes consultadas por SPORT confirman que se trata de una lesión que le mantendrá al margen los próximos días. Este contratiempo complica los planes de Alessio Lisci, que ya tenía al canterano del Real Madrid como una pieza importante en su esquema.

La afición deberá tener paciencia

Víctor Muñoz, cuya cláusula de rescisión asciende a 40 millones de euros en LaLiga EA Sports, fue fichado con una clara visión de presente y futuro. El acuerdo con el Real Madrid incluye además una opción de recompra por parte del club blanco al término de cualquiera de las tres próximas temporadas. Un movimiento que demuestra el potencial que se le atribuye al futbolista. El mediapunta se incorporó a la disciplina de Osasuna el pasado 22 de julio, apenas unos días después de concluir su participación en el Mundial de Clubes.

A su llegada, fue presentado como nuevo jugador rojillo y se puso a las órdenes del cuerpo técnico con el objetivo de adaptarse rápidamente al estilo de juego de Lisci. Su pretemporada, hasta el momento de la lesión, estaba dejando destellos de calidad y visión de juego.

La baja del exmadridista se suma a un cuadro ofensivo con efectivos tocados y con la incógnita de cómo llegará el equipo al estreno en el Santiago Bernabéu. En esa cita, marcada en rojo en el calendario, Osasuna necesitará de todos sus recursos para plantar cara a uno de los rivales más potentes de la competición.

La evolución de Víctor Muñoz será seguida de cerca por cuerpo técnico y afición. Se ha trasladado a Barcelona para recuperarse de su lesión. En Osasuna confían en que vuelva lo antes posible y que pueda integrarse en la dinámica competitiva.