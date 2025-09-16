Lesión Aimar Oroz: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con Osasuna

Muy malas noticias para Osasuna. El club rojillo ha comunicado de forma oficial los detalles del parte médico realizado a Aimar Oroz. El talentoso centrocampista de 23 años se marchó con molestias del duelo ante el Rayo Vallecano y se han confirmado los peores presagios.

Después de someterse a una resonancia magnética en la Clínica Universidad de Navarra, las pruebas realizadas han determinado que sufre una lesión en la fascia plantar izquierda. Pieza clave para Alessio Lisci, su baja podría dejar un enorme agujero en el centro del campo rojillo.

EL PARTE MÉDICO DE OSASUNA

"El futbolista Aimar Oroz ha sido sometido a una resonancia magnética en la Clínica Universidad de Navarra tras haber finalizado el encuentro ante el Rayo Vallecano con molestias en su pie izquierdo. Las pruebas han determinado que el futbolista navarro sufre una lesión en la fascia plantar izquierda, por lo que iniciará su proceso de recuperación y queda pendiente de evolución".

El club no ha especificado el tiempo de baja, por lo que su evolución marcará la disponibilidad a corto plazo. Sin embargo, su regreso a los terrenos de juego podría hacerse esperar: en el mejor de los casos, su tiempo de baja podría ser de un mes. Es un tipo de lesión que debe tratarse con mucho cuidado y cuya recuperación debe ser al 100% para borrar cualquier tipo de molestia.