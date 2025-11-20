La Comisión de Control Económico de Osasuna alerta del aumento del gasto fijo

La Comisión de Control Económico (CCE) del Club Atlético Osasuna avala el cumplimiento de los controles de la Liga y la normativa foral, pero advierte de riesgos crecientes vinculados al gasto fijo, la dependencia de ingresos no recurrentes y el futuro proyecto de ampliación de Tajonar.

La Comisión ha presentado su informe anual correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, un documento que presentará el próximo domingo durante la Asamblea General.

El club cerró la temporada 2024/2025 con un beneficio de 2.058.747 euros, lejos de los 2,8 millones del ejercicio anterior, pese a haber registrado 11,1 millones en resultados positivos por ventas de jugadores y variables pactadas con otros clubes.

La CCE subraya que Osasuna “compensa” su cuenta de resultados mediante ingresos extraordinarios —como traspasos— y llama a “contener el gasto fijo” para evitar que la viabilidad dependa de operaciones deportivas puntuales.

El flujo de caja fue positivo en 7,6 millones y la deuda principal continúa concentrada en el préstamo participativo derivado del acuerdo LaLiga–CVC, que asciende a 43,9 millones. El club mantiene fondos propios negativos de 3,7 millones, aunque en progresiva reducción gracias a los beneficios anuales.

Osasuna cumple “holgadamente”, según el informe, los tres grandes ratios de control de la Liga: punto de equilibrio (+2,4 millones), deuda neta (71 % sobre ingresos relevantes, lejos del límite del 100 %) y masa salarial del primer equipo (50 %, por debajo del máximo del 70 %).

En el capítulo de ingresos, los ordinarios descendieron hasta los 70,6 millones, mientras que los extraordinarios aumentaron hasta 12,6 millones gracias al mercado de jugadores. En el apartado de gastos, destaca el incremento del gasto de personal hasta los 49,1 millones (+4,8 %), que ya representan un 70 % de los ingresos recurrentes del club. La partida de agentes de jugadores sube hasta los 4,2 millones y las sanciones, muchas de ellas no deportivas, alcanzan los 432.000 euros.

Sobre el proyecto de ampliación de Tajonar, la CCE manifiesta su “preocupación” por el incremento del gasto anual que supondrá el mantenimiento de las nuevas instalaciones y por el posible aumento de la deuda bancaria si las obras se financian sin un plan complementario de ingresos. También subraya la importancia de que la eliminación de las oficinas del El Sadar vaya acompañada de nuevas localidades que incrementen los ingresos del estadio.

El informe recomienda al club aplazar nuevas inversiones que no generen rentabilidad inmediata y estudiar fórmulas para limitar el coste fijo de las futuras instalaciones. Asimismo, insta a valorar cuidadosamente cualquier compromiso de compra del estadio al Gobierno de Navarra para evitar un endeudamiento excesivo.

La comisión valida el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y de transparencia del club, así como las auditorías externas, que no presentan salvedades y confirman un “alto grado de cumplimiento normativo”.

El documento concluye con un llamamiento a mantener el control del gasto, reducir la dependencia de ingresos extraordinarios y reforzar la prevención para evitar sanciones económicas recurrentes.