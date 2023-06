Catena, un refuerzo de lujo para la zaga de Osasuna

De 28 años, ha ido de menos a más en las cuatro temporadas en Vallecas, convirtiéndose en un seguro de vida para el Rayo Junto a David García y Aridane, si ambos continúan vistiendo la camiseta de Osasuna, más Unai García Jagoba tendrá a su disposición una defensa de mucho nivel

Solo faltaba el comunicado oficial. Desde hace meses se sabía que Alejandro Catena sería rojillo y ahora el club lo ha hecho público a principios de junio. El ex del Rayo Vallecano llega a Osasuna para reforzar una defensa -David y Aridane- que ha rendido de forma notable a lo largo de toda la temporada. Pero los números del madrileño no engañan y todo hace indicar que va a estar cara la 'pelea' interna por hacerse un hueco en el once titular.

Aunque quizá nos estemos adelantando, pues habrá que ver qué pasa en las próximas semanas: Aridane termina contrato y aunque Osasuna le ha ofrecido la renovación, de momento se desconoce la decisión que tomará. Y el club también está pendiente de qué ocurrirá con el futuro de David, quien tiene contrato pero es muy querido en la Premier League y los directivos lo saben.

Si los dos terminan quedándose en Pamplona, a Jagoba Arrasate se le presenta un escenario tan complicado como de alivio, pues tendrá a su disposición a tres centrales -sin olvidarnos de Unai García, el cuarto- que han demostrado rendir muy bien en la máxima categoría del fútbol profesional.

¿Qué ofrecerá Catena a la defensa de Osasuna?

Alejandro Catena ha firmado unos números que le han convertido en uno de los centrales de referencia en la recién finalizada temporada. Aúna juego aéreo, contundencia sin balón, poderío físico, puede jugar en ambos perfiles y tiene un gran desplazamiento de balón.

Sus números en la 2022/2023 tras 35 partidos de liga son los siguientes:

Ha sido el cuarto defensa de la competición con más duelos ganados por alto: 80.

Ha sido el segundo con más despejes: 159.

Ha sido el central más con más pases profundos ha dado: 177.

Ha sido el octavo zaguero con más recuperaciones: 214.

A la espera de lo que dictamine la UEFA tras abrir expediente a Osasuna y ser investigado por amaño de partidos, Osasuna disputará cuatro competiciones la próxima temporada (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Conference si supera en agosto la eliminatoria). En este contexto, contar con tres centrales de garantía supone tranquilidad para afrontar unos meses con mucha carga tanto de partidos como de viajes.

La llegada de Catena, que ya estaba cerrada independientemente de la clasificación europea, es un salto de calidad más en una plantilla que ha demostrado saber convivir muy bien ante la competencia interna de los últimos años después del gran trabajo desde la dirección deportiva y Tajonar.