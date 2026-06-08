Cambio de aires para Bordalás

José Bordalás debe tomar una decisión. El técnico del Getafe anunció hace un mes que abandonaría el equipo a final de temporada. Tras la histórica clasificación para la Conference League, el entrenador dudó sobre su decisión y su salida no está oficialmente confirmada. El Getafe ha hecho una oferta a la baja que parece no convencer del todo al entrenador. La próxima temporada genera mucha ilusión entre la afición azulona, y les gustaría que no hubiese un cambio en el banquillo.

Y es que para ellos, Bordalás es mucho más que un entrenador: es toda una institución. Nombrado 'hijo adoptivo' de la ciudad por el ayuntamiento de Getafe, le ha dado una identidad única al equipo: al grito de 'esto es fútbol papá' el Getafe se ha convertido en uno de los clubes más competitivos de La Liga, con un estilo muy directo que prioriza la solidez defensiva a la posesión del balón.

Esta manera de jugar le ha generado muchas críticas, pero a la vez muchos pretendientes. Ya en enero sonó para el Crystal Palace, y ahora es Osasuna quien quiere contratar al entrenador. Tras una temporada decepcionante, que terminó con la salvación en la última jornada y la marcha de Alessio Lisci, el conjunto de Pamplona necesita un nuevo entrenador, y actualmente el nombre de Bordalás es el que lidera la lista.

Otros nombres que baraja el conjunto rojillo son los de Beñat San José, actual entrenador de la SD Eibar, y el de Imanol Alguacil, quien tras su gran etapa en la Real Sociedad entrena actualmente al Al-Shabab saudí. No obstante, quien más convence al director deportivo Braulio Vázquez es el de Bordalás.

El Getafe ya tiene atado a su sustituto

Tras el anuncio de Bordalás, el Getafe se puso manos a la obra y acordó verbalmente a su sustituto: Fabio Celestini. El suizo de 50 años, que ha entrenado esta temporada en el CSKA de Moscú, es un viejo conocido en el Coliseum, pues ya fue jugador del Getafe entre 2005 y 2010. En principio, el acuerdo se hará oficial si Bordalás finalmente decide no continuar.

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Desde Madrid, apuntan a que la continuidad de Bordalás parece poco probable, más teniendo en cuenta que tras una temporada histórica la oferta de renovación, lejos de ofrecer mejoras, tiene peores condiciones. La decisión está en manos de Bordalás.