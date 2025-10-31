Una de cal y otra de arena en Osasuna: Drama Iker Benito, ilusión Aimar Oroz

La buena noticia para Osasuna ha sido el regreso de Aimar Oroz, que se ha ejercitado junto a sus compañeros después de más de mes y medio fuera de los terrenos de juego debido a una lesión en la fascia plantar izquierda. Osasuna ha vuelto al trabajo horas después de regresar de Mallorca, donde ayer el equipo superó la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Club Deportivo Sant Jordi (0-5).

Como es habitual después de cada partido, la plantilla se ha ejercitado a través de trabajo compensatorio y regenerativo en función de los minutos disputado. Aimar deberá probarse estos días, cogiendo también el ritmo físico necesario para competir al mismo ritmo que sus compañeros. Lleva trabajando por su cuenta varios días y desde hoy ya está disponible para Alessio Lisci. Se ha perdido los seis últimos encuentros.

Por su parte, Iker Benito ha causado baja en la sesión después del traumatismo sufrido en su rodilla derecha en las postrimerías del encuentro en territorio balear. Por desgracia, las pruebas médicas han confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que se perderá probablemente lo que resta o gran parte de la temporada. Es la peor noticia posible para el osasunismo y para un canterano que apuntaba maneras esta temporada tras su cesión en el Mirandés.

Asimismo, Sheraldo Becker ha realizado trabajo individual debido a las molestias en la rodilla revestidas en un lance del juego en el encuentro ante el Celta, mientras que Valentin Rosier ha proseguido con su proceso de recuperación.

Este viernes, el equipo guardará descanso antes de regresar a los entrenamientos el sábado, en una sesión que tendrá lugar a puerta cerrada en El Sadar a partir de las 11 horas. Los pupilos de Alessio Lisci completarán su preparación para el encuentro ante el Real Oviedo con un nuevo entrenamiento el domingo, que será a puerta abierta desde las 11 horas en Tajonar.