La cabeza de Budimir vuelve a ser el mejor argumento para Osasuna

El Sadar celebró este sábado la primera victoria de la temporada en casa, y lo hizo al estilo más reconocible de Osasuna: con sufrimiento, con solidez y con un gol de su delantero de referencia. Ante Budimir fue el gran protagonista. El croata volvió a demostrar que su cabeza sigue siendo la mejor garantía ofensiva de los rojillos, firmando el 1-0 que tumbó al Valencia y permitió a los de Alessio Lisci resarcirse de la derrota en el Bernabéu.

El plan del técnico italiano se sostuvo gracias a un acierto temprano que acabaría rematando al Valencia, muy condicionado por la expulsión tempranera de Gayá. Para los rojillos, la historia fue distinta. El Sadar volvió a ser un fortín y Budimir, una vez más, la llave del gol que significarían los primeros tres puntos.

Budimir, un líder silencioso

En el minuto 9, Rosier puso un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Budimir, que se suspendió en el aire y, con un testarazo impecable, batió a Julen Agirrezabala. Un gol de los suyos, marca registrada: remate limpio, potente, imposible de frenar. No necesitó más. Osasuna tampoco.

El croata vive cómodo en esa versión pragmática del fútbol. Los pamploneses no necesitan acumular ocasiones ni dominar con claridad para dejar huella. Cuando la pelota llega por arriba, su instinto es infalible. La grada lo sabe y lo celebra, porque si hay un futbolista que encarna la eficacia en este Osasuna, ese es él.

Más allá del gol, Budimir volvió a ser ese delantero que fija centrales, que alarga las posesiones y que permite al equipo respirar cuando el rival aprieta. Su aportación, a veces invisible, fue fundamental en los minutos finales, cuando el Valencia intentaba empujar en busca del empate. El Sadar rugió agradecido. Porque el gol dio tres puntos, pero también porque volvió a recordarle a su afición que, mientras Budimir esté en el campo, Osasuna siempre tendrá un argumento fiable para creer.

Tres puntos para crecer

Con este triunfo, los 'rojillos' se colocan en mitad de la tabla (décimo provisional) y despeja las dudas tras la derrota ajustada en Madrid. El Valencia, por su parte, decimocuartos, se marchan con un punto en dos jornadas y con la sensación de haber pagado muy caro el castigo temprano a Gayà.