Budimir consigue un récord imposible

Ante Budimir demuestra que no hay récord inalcanzable para él y que no hay sueño que no pueda cumplir para deseo de los aficionados de Club Atlético Osasuna. De nuevo, y tras una actuación memorable en el triunfo milagroso de los 'rojillos' ante el Athletic Club para repetir la gesta copera en San Mamés (2-3), el delantero croata confirmó su leyenda eterna como uno de los mejores futbolistas de la historia del club.

Hace tiempo que venía avisando, pero definitivamente Ante Budimir se ha ganado su lugar en el corazón de los más jóvenes y de los más veteranos del Sadar. El primero en San Mamés fue de penalti, una faceta que domina a las mil maravillas, y el segundo cayó tras cazar el rechace de Agirrezabala con una 'picadita' imposible. Era el gol de la victoria y el del récord. Con el doblete, firmó su gol número 59 con Osasuna, superando la cifra de los 58 del legendario delantero polaco Jan Urban, autor de un hat-trick en el Santiago Bernabéu. Ya es el máximo goleador extranjero en la historia de Osasuna. Casi nada.

Una vez superada esta cifra, lo próximo en la lista de objetivos del croata será superar los 60 de Roberto Torres y Martín Monreal, algo que acabará pasando más pronto que tarde. Para colarse en el top-5 de goleadores históricos de la entidad tendrá que superar los 63 de José Ángel Ziganda. Con el ritmo anotador que lleva, ambos probablemente quedarán tachados de aquí a final de temporada.

Tras el final del encuentro y la explosión de júbilo entre la expedición rojilla en Bilbao, el internacional croata destacó la importancia del pase a cuartos por encima del récord. Esto va en su carácter. "Es bonito marcar gol, te sirve para la confianza y toda la historia, pero sin la clasificación no tiene mucho sentido. Siempre viene bien marcar, pero lo de hoy especial. Estoy muy contento por entrar en la historia de un club que lleva más de 100 años, pero me centro en el presente. No miro al pasado ni al futuro", afirmó.

LA EXCUSA PERFECTA

Si tienen algo a lo que agarrarse los 'rojillos' cuando piensan en volver a repetir la gesta de la edición de 2023 y alcanzar la final de la Cartuja, ese es Ante Budimir. Tener en sus filas al tercer máximo goleador de LaLiga empatado a 10 goles con Kylian Mbappé permite soñar a un equipo que se ha contagiado del espíritu copero de San Mamés y que no va a despegarse de él, como mínimo, hasta la eliminatoria de cuartos. Se lo han ganado.

Ante Budimir del Osasuna celebra su gol ante el Sevilla / LaLiga

Budimir, que cumple su quinta temporada en Osasuna a sus 33 años, llegó en julio de 2021 procedente del Mallorca en una operación galáctica para Osasuna. Pagaron 8 millones de euros por él y sigue siendo el fichaje más caro de la historia del club, pero a la vista está de que ha salido más que rentable. No ha habido mayor acierto en la dirección deportiva del club que el traspaso del croata, una apuesta arriesgada con resultado de matrícula de honor. Renovado recientemente hasta 2027, hay 'Cisne' para rato: los 13 goles en 22 partidos que suma en lo que va de temporada pueden acabar superando su récord anotador de los 17 tantos de la pasada campaña.