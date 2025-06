Budimir enciende todas las alarmas

Los rumores entorno al futuro de Ante Budimir son cada vez más fuertes, y no es para menos. La 'rebaja' hasta los 8 millones en su cláusula de rescisión (que era de 20 antes de este mercado) hizo encender todas las alarmas en el osasunismo ante una posible marcha de su delantero estrella. El interés del Real Madrid en un perfil como el del 'Cisne' tampoco ayudó a calmar los ánimos en Pamplona, conscientes de que el tercer máximo goleador de la pasada liga podía tener los días contados.

El delantero de 33 años, que se encuentra actualmente concentrado con Croacia (con quien ha marcado de forma consecutiva ante Gibraltar y República Checa), respondió a las dudas sobre su situación en el mercado en declaraciones a medios locales. "Estoy feliz donde estoy, siento el máximo respeto por Osasuna. Entiendo que pueda haber algún interés, pero mi enfoque estaba en Croacia y ahora es momento de descansar", ha comentado la estrella del conjunto navarro.

LA 'MOSCA' DEL MADRID

Al ser preguntado por el interés del Real Madrid, que ve en Budimir al 'nuevo Joselu' para reforzar la plantilla que ya dirige Xabi Alonso, insitió en que está muy feliz donde está y con lo que es. Sin embargo, ha añadido que "tengo claro que he tenido una muy buena temporada, que me siento bien y que puede haber agún interés. "Dejaré las conversaciones sobre traspasos a otras personas". Estas últimas palabras no han sentado demasiado bien a parte del osasunismo, que se debate entre aplaudir su compromiso con el club y entre el temor a que no cierre la puerta del todo: los 33 años (cumplirá 34 el 22 de julio) no son un impedimento para un futbolista con mucho gol y hambre de fútbol.

"Fue una temporada especial para mí. Me alegra poder mantener un equilibrio entre el fútbol de clubes y el de la selección, que en cierto modo son dos mundos diferentes. Eso me hace muy feliz, estoy orgulloso de los goles y de mi contribución a la selección. Es un gran logro y una motivación para mí". Ante se muestra muy motivado y con ganas de más, ya sea en Pamplona o en un destino diferente. Sea cual sea el desenlace de este culebrón, parece que va para largo.

Luka Modric, líder indiscutible de la selección y leyenda del madridismo, es un socio de lujo para el delantero rojillo. En el duelo ante República Checa, el ya exfutbolista blanco comentó una anécdota con su compañero tras cederle el lanzamiento de una pena máxima: "Budimir me preguntó si podía lanzar el penalti. Necesitaba ese gol: jugó bien, sus jugadas fueron excelentes, corrió, luchó y generó ocasiones, pero no logró marcar. Se merecía convertirlo".