Budimir come en la mesa de los grandes

Ante Budimir ha firmado 17 goles en Liga en 2025 y se ha colado, por méritos propios, entre los grandes artilleros del fútbol español, solo por detrás de Mbappé, Lewandowski, Ferran Torres y Julián Álvarez, un rendimiento que explica el giro de aspiraciones rojillas justo antes de un enero que puede marcar la temporada.

Ante Budimir ha dejado de ser solo el delantero fiable de Osasuna para convertirse en uno de los nombres propios del fútbol español. Sus 17 goles en Liga en lo que va de 2025 (21 en todo el curso) no son una cifra más: son una declaración de intenciones.

A base de constancia, oficio y una voracidad competitiva intacta, el croata se ha ganado el derecho a sentarse a la mesa de los grandes futbolistas del momento, esos que deciden partidos y marcan el rumbo de una temporada.

Budimir no necesita fuegos artificiales para brillar. Su impacto nace del trabajo diario silencioso, del remate certero cuando el partido se espesa. En un contexto de máxima igualdad, sus goles han sido oxígeno puro para un Osasuna que, hasta hace no mucho, miraba la clasificación con cautela y objetivos contenidos.

Sin embargo, la buena dinámica de juego y resultados de las tres últimas jornadas ha cambiado el paisaje anímico del equipo y de la afición, y el ‘17’ ha sido el principal catalizador de esa transformación.

Ahora, con enero a la vuelta de la esquina, el horizonte se abre lleno de incógnitas y oportunidades. El mes que está por comenzar puede ser un punto de inflexión, un tramo capaz de redefinir las aspiraciones rojillas y de confirmar que lo vivido recientemente no es un pico aislado, sino una tendencia.

Si Budimir mantiene su estado de gracia y Osasuna sostiene el nivel competitivo mostrado, lo que antes parecía un sueño prudente podría convertirse en una ambición legítima.

Se iniciará el año recibiendo al Athletic en El Sadar el 3 de enero, mientras que el 10 se visitará al Girona y el día 17 Osasuna volverá a contar con su afición ante el Oviedo, en un duelo de obligado cumplimiento. Se cerrará el mes en Vallecas.

Solo Mbappé (39), Lewandowski (19), Ferrán Torres (18) y Julián Álvarez (19) han marcado más goles que él en España, una lista reservada a delanteros que compiten en contextos muy distintos, con plantillas y recursos ofensivos de primer nivel. Que el croata aparezca justo detrás de esos nombres habla por sí solo del mérito extraordinario del futbolista balcánico.

Budimir no solo compite, sino que lo hace desde una realidad mucho más exigente, donde cada gol vale oro y no hay margen para la irregularidad. En comparación con estrellas acostumbradas a dominar partidos, el delantero de Osasuna ha construido su lugar entre los mejores a base de trabajo, paciencia y una fiabilidad constante.

Por eso, más allá de los números, su rendimiento tiene un valor añadido incuestionable. No solo marca: sostiene a Osasuna. Ahora, aguarda con calma el duelo ante los Leones, contras los que espera dar continuidad al doblete ante el Alavés.