Budimir: "Estoy muy agradecido. Hay que volver con la misma ilusión y empezar de cero"

Ante Budimir ha cerrado una temporada de ensueño en Osasuna. Como colofón al récord histórico de máximo goleador de Osasuna en una temporada en Primera con 21 goles, el croata ha sido galardonado como ‘Jugador Kosner del año’. El delantero croata ha sido una pieza clave en el equipo dirigido por Vicente Moreno, y su impacto ha sido reconocido por los periodistas que siguen la actualidad rojilla.

En una entrevista con Kosner, patrocinador principal del club rojillo, el atacante ha querido mostrar su agradecimiento por este reconocimiento y repasar los mejores momentos de la temporada con el club rojillo. La clasificación a Europa estuvo a tocar, pero se muestra con las mismas ganas y la misma ambición para volver a dar una alegría a la afición de Pamplona mediante sus goles. Y por si alguien dudara de su futuro, está más que comprometido con el proyecto de Osasuna para la próxima temporada. “Estoy agradecido de recibir algo individual cuando alguien reconoce mi trabajo. Estoy encantado y orgulloso”, dijo.

RÉCORD GOLEADOR AL SERVICIO DEL EQUIPO

A lo largo de la temporada, Budimir ha sobresalido por su goles, siendo el tercero en la lucha por el pichichi sólo por detrás de Mbappé (31) y Lewandowski (27) pero él resalta que todo ha sido gracias a la ayuda de sus compañeros: “No me siento como un líder de equipo que dé un paso al frente. Más como trabajo de equipo, donde yo estuve a la altura”. En ese sentido, el ariete se queda con varios momentos especiales vividos esta temporada: “Me gustó crear esta ilusión en varias ocasiones, entre nosotros, el equipo y en la afición. Creo que hemos conseguido esto, como la noche contra el Barça o el día del Athletic fuera de casa en Copa…”.

Osasuna - Atlético de Madrid: El gol de Budimir

Autor de 21 goles este curso, Budimir explica lo que significa para él estar en el Top 3 de goleadores de la competición: “Es un privilegio, porque hablamos de jugadores de máximo nivel. Estar ahí, claro que es algo bueno. Pero también confío en mí, sé que es mi trabajo y sé que lo puedo hacer. Estoy disfrutando”. El internacional croata también destaca que la temporada recién concluida con Osasuna ha sido la más feliz de su trayectoria en Pamplona: “Son muchos goles, muchas victorias y estoy orgulloso de esto. No tengo oportunidad cada día de hacer esto y no lo he hecho cada año, año por año. Es para mí una temporada que la tengo en un sitio especial”.

EL FUTURO

En la entrevista, el atacante del conjunto navarro afirma que el equipo tiene una base sólida, pese a no haber logrado clasificarse para jugar en Europa: “Claro que es difícil aceptar que no se ha logrado, pero creo que hemos hecho una temporada muy importante. Hay que trabajar para seguir y el año que viene ir a más”. Mirando al futuro, Budimir afronta con ilusión sus compromisos internacionales, aunque no pierde de vista la próxima campaña: “Ahora me toca ir a jugar con la selección, donde tenemos dos partidos muy importantes y donde sé que lo que he hecho aquí no vale nada. Hay que estar a la altura, ganar estos partidos y luego descansar. Hay que volver con la misma ilusión, la misma intensidad de trabajo, ganas de trabajar y empezar de cero, de nuevo”. 'El Cisne' sabe que es el gran favorito de la afición, y su vínculo con El Sadar es irrompible: “Estoy muy agradecido de tenerlos a nuestro lado. No hay dudas de que van a seguir apoyando a Osasuna y a mí en el futuro. Todos sabemos en el vestuario qué es tener a El Sadar y nuestra afición a nuestro lado”.