Budimir abre la veda

Nueva temporada y mismas tradiciones, la de seguir mandando por alto. El Sadar se rindió a la figura del croata el día en el que Alessio Lisci conoció a su nueva afición, la cual alucinó con el juego del equipo durante la primera parte. Vertical, intenso y muy ofensivo.

EL PRIMERO DE LA TEMPORADA

A los 9 minutos de partido, Osasuna abrió la lata contra un Valencia noqueado ante el tsunami rojillo que azotaba esos momentos el coliseo. Balón bombeado a la olla por un omnipresente Rosier que cazó su compañero, ganando la posición a dos centrales de envergadura como Copete y Tárrega.

Primer martillazo de Budimir ante un Agirrezabala que nada pudo hacer. Ya en la segunda mitad, tuvo un zurdazo desde muy lejos que limó el palo izquierdo valencianista. Como siempre, el balcánico estuvo comprometido en defensa, algo que trabaja día a día en Tajonar, dejando la caña puesta por si caía otro premio en forma de centro.

Jugó los 90 minutos, acabando junto a Raúl García de Haro. Alessio Lisci aceptó que lo mantuvo en el verde para achicar los balones aéreos de los che, algo que Budimir hace a las mil maravillas.

UN OBJETIVO POR DELANTE

Por delante, 36 jornadas para intentar la proeza de igualar las 21 dianas del año pasado que le colocaron como tercer máximo goleador del campeonato, solo por detrás de estrellas como Mbappé y Lewandowski.

Veremos qué sucede, pero lo que está claro es que la puntería del 'cisne' de Zenica sigue intacta. El juego con defensa de cinco futbolistas le favorece a la hora de recibir centros desde los costados por parte de Bretones o Rosier. Este último fue un activo en ataque, pisando área de manera constante, incluso gozando de disparos. El Osasuna de Lisci enamoró a los más de 21.200 asistentes durante un primer acto de lo mejor de los últimos años. Con uno más, el equipo perdió en intensidad en la segunda parte, viendo muy comprometidos los tres puntos con el gol anulado al neerlandés Arnaut Danjuma en el minuto 90.

Buenas noticias para Osasuna con Budimir, quien el pasado curso abrió su cuenta en la sexta jornada, lo que habla de una prematura activación. Este próximo domingo los navarros visitan al Espanyol, equipo al que el ‘17’ ha podido marcar en tres ocasiones.