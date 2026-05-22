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Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, sobre el estado de Víctor Muñoz para el Mundial con España: "Le tengo que dar las gracias"
El extremo catalán está descartado casi al cien por cien para el partido contra el Getafe debido a una lesión muscular sufrida ante el Espanyol
El compromiso de Víctor Muñoz con Osasuna es total. El extremo catalán forzó la máquina el pasado fin de semana para poder estar disponible contra el Espanyol en un partido trascendental para su equipo. El cuadro rojillo se encontraba en un escenario extraño: la permanencia no estaba sellada, pero aún tenía opciones de seguir soñando con Europa. Pese a ello, la derrota por 1-2 (Víctor Muñoz marcó el gol local) dilapidó las opciones de mirar hacia arriba.
De hecho, Osasuna mira al descenso con cierto miedo. A falta de disputar la última jornada liguera, el cuadro navarro no tiene la permanencia asegurada y seguramente no podrá contar con Víctor Muñoz para este duelo final ante el Getafe.
El catalán acabó su partido contra el Espanyol tocado y, aunque todo apunta a que no es nada grave, salvo sorpresa, sus problemas en el cuádriceps le impedirán participar en el Coliseum. La decisión definitiva sobre su disponibilidad se tomará en los próximos días.
Las palabras de Braulio y el Mundial con España
Así lo confirmó Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, quien reconoció que el jugador “tiene complicado llegar al sábado contra el Getafe”. No obstante, también mandó un mensaje tranquilizador de cara al Mundial: “Espero que vaya”.
Su temporada en LaLiga y la situación de los extremos que tiene Luis de la Fuente en su cabeza le abren la puerta de España de par en par de cara al Mundial 2026. El seleccionador ya contó con él en los amistosos de marzo ante Serbia, partido en el que además marcó, y frente a Egipto. Estas fueron sus primeras experiencias con la Roja.
Ahora solo queda esperar a la lista del seleccionador de Haro, que comunicará el próximo lunes 25 de mayo. Aunque el Mundial es uno de los grandes objetivos de Víctor Muñoz, el catalán espera poder celebrar su convocatoria con Osasuna salvado en Primera.
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