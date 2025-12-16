Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, sobre los fichajes: "Hemos hecho un traspaso importante y tenemos dinero para poder ir al mercado"

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha afirmado que el club trabaja para reforzar la plantilla en el mercado de invierno, asegurando tener “dinero para ir al mercado”, dentro de unas limitaciones.

“Estamos intentando mejorar la plantilla, no solo en la posición de retaguardia, sino que estamos valorando otras posiciones porque creo que lo necesitamos”, ha asegurado, teniendo como objetivo que las incorporaciones lleguen “lo antes posible”.

Sin embargo, el director deportivo ha reconocido durante la comida de Navidad con los medios de comunicación la complejidad del mercado actual con un ejemplo concreto. “Teníamos un central muy avanzado, todo cerrado, pero ese chico empezó a jugar y está jugando muy bien, además. Es imposible que se haga”, ha explicado Vázquez para ilustrar las situaciones que no se pueden controlar en una negociación.

Braulio Vázquez ha destacado la enorme dificultad que presentará la lucha por la salvación esta temporada, suscribiendo unas palabras de Íñigo Pérez, segundo entrenador del Rayo Vallecano, sobre la dureza de la competición: “Firmo, en sangre, salvarme en el último minuto de la última jornada, porque este año va a ser muy complicada la salvación”.

En este sentido, Vázquez ha sido tajante al respecto, asegurando que “este año va a estar muy cara la permanencia”. Además, ha señalado la fortaleza económica de rivales directos, muchos en manos de fondos de inversión que realizan “ampliaciones de capitales” que Osasuna no puede acometer.

A pesar de las limitaciones, el club navarro acudirá al mercado con garantías. “Hemos hecho un traspaso importante (Areso) y tenemos dinero para poder ir al mercado, dentro de nuestras limitaciones”, ha confirmado Braulio.

El director ha lamentado la falta de fortuna con las decisiones arbitrales, aunque sin usarlo como excusa. “No voy a decir que tenemos los puntos que tenemos por los árbitros, pero obviamente, nos sentimos perjudicados”, ha declarado.