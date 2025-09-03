LALIGA
Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, sobre el fichaje frustrado: "Buscábamos un jugador para ese perfil"
El director deportivo de Osasuna explicó los detalles del fichaje de Becker en el último día del mercado de fichajes
Osasuna fue uno de los equipos de LaLiga que se apuntó el tanto de cerrar un fichaje en las últimas horas del mercado de fichajes. La incorporación de Sheraldo Becker procedente de la Real Sociedad se produjo de manera un tanto inesperada y a contrarreloj, para ponerle el broche de oro a una plantilla que pudo mantener a Boyomo pese a los cantos de sirena procedentes de Inglaterra (aunque no hubo ningún club dispuesto a pagar su cláusula). En palabras a 'Radio Osasuna', el director deportivo y responsable de todos los movimientos en los despachos Braulio Vázquez hizo balance de estos últimos momentos de tensión.
EL FICHAJE DE BECKER
"Fue una absoluta locura", describió Braulio. "No sólo en Osasuna, sino en general. Hubo equipos que ficharon seis futbolistas en el último día de mercado. Nosotros sólo firmamos uno, pero es una locura porque tienes 1.000 ofrecimientos, no te da tiempo a contestar las llamadas… Y no es sólo fichar al futbolista, porque hay que firmar una licencia, hacer un reconocimiento médico, tienes que ponerte de acuerdo con el equipo del que viene el jugador… Nosotros tenemos una relación extraordinaria con la Real Sociedad y eso ayudó. Igual con otro equipo no hubiera dado tiempo a fichar a Becker".
Sobre cómo se cerró la incorporación de Sheraldo Becker, Braulio reconoció contactos "tres semanas antes", pese a que el interés trascendió en los últimos días: "Era una situación diferente porque se hablaba de un traspaso y nosotros no íbamos a entrar. Deportivamente ya lo conocíamos pero entraba en los parámetros económicos que creíamos adecuados. Los extremos que tenemos no se parecen en nada a él. El que más se parece es Víctor. Creemos que con este fichaje damos más herramientas al míster".
EL FICHAJE FRUSTRADO
El director deportivo reconoció que uno de los objetivos del mercado fue Jeremiah Israël "Jerry" St. Juste, central neerlandés de 28 años del Sporting de Portugal por el que llegaron a presentar una oferta formal, aunque finalmente no se pudo cerrar su fichaje por motivos económicos. Sobre la necesidad de reforzar la zaga, añadió: "Buscábamos un jugador para ese perfil. Pero tenemos centrales como Herrando, que de momento ha jugado muy poco y, por ejemplo, Rosier, puede jugar de central en un momento dado. En diciembre valoraremos la llegada de un central". Queda claro: operación pospuesta hasta dentro de unos meses, según como evolucione la zaga de Lisci.
