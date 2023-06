Braulio Vázquez da “prioridad absoluta a la liga” ante el próximo curso

El director deportivo de Osasuna analizó la temporada de los rojillos tras clasificarse para la Conference League El gallego también se refirió a las salidas de futbolistas como Abde, Manu Sánchez y Aridane

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, da “prioridad absoluta a la Liga” de cara al próximo curso, pidiendo “no perder la perspectiva”, a pesar de haberse clasificado para la Conference League tras un curso brillante.

“Es la mejor temporada de la historia del club, aunando la final de Copa con la clasificación para Europa”, afirmó el director deportivo durante la rueda de prensa de valoración tras la gran campaña de los navarros.

Sobre el próximo curso, con Liga, Copa, Conference y Supercopa de España, Vázquez señaló que les “ilusiona mucho”, sabiendo que deben “responsabilizarse” y que deberán superar primero la ronda previa para acceder a Europa.

“Obviamente sí que va a haber movimientos. Supongo que la Premier marcará todo y habrá efecto dominó, pero nuestro mercado es o muy pronto o muy tarde”, opinó sobre el devenir del verano en cuanto a materia de fichajes se refiere.

Braulio analizó los nombres propios de la temporada

De las no continuidades de Manu Sánchez, Aridane y Abde, Vázquez señalo sobre este último “que ojalá algún año vuelva, nunca se sabe". "Aúna talento y rendimiento, pero pensar que puede seguir otro año lo veo casi imposible, por no decir imposible”, apuntó. “No sé su futuro, pero con todos los ojeadores que han venido últimamente, si lo han visto jugar, supongo que el Barcelona u otro equipo lo querrá”, dijo sobre el extremo cedido por los culés.

Sobre Manu Sánchez, también a préstamo por el Atlético de Madrid y que cumplía su tercer año en Pamplona, manifestó que “es mejor que separemos un poco nuestros caminos al principio, no descarto nada porque el fútbol no se puede descartar, pero probablemente el año que viene no esté aquí”.

"Valoramos ofrecerle la renovación. Esto es bidireccional, luego igual él llega y dice que quiere otra opción, pero bueno, el Aridane de la segunda vuelta se ha ganado el seguir”. apuntó del central.

“Tenemos que compaginar jugadores como Moi o Rubén Peña con jóvenes que aún sin explotar piensas que te pueden salir tipo Manu, Abde o Estupiñán. Tratamos de ver eso y que el cuerpo técnico les haga mejores”, explico sobre el plan de posibles llegadas.

Ha vaticinado “tres incorporaciones más”, sabiendo que cuenta con jugadores del Promesas como “Iker Benito, Muñoz, Moreno o Herrando”, ya que “nos han ayudado mucho” durante este año.

“Mentalmente es muy complicado ir a jugar contra el PSV y el domingo jugar en Mestalla”, comentó sobre lo que deberán hacer frente a partir de dos o tres meses con liga y Conference simultáneamente.

En cuanto a la delantera, Vázquez dijo "estar encantado" con los tres delanteros que tienen: "Imagínate con tantas competiciones que hay, seguro que hay minutos para todos. Cada uno tiene unas características diferentes”.

“Estamos valorando todo. Si pagan 20 millones por David… El problema es cuando se iban por, entendiendo la necesidad económica, por dos o tres. Si se va tendremos que buscar una solución. No solo dependemos nosotros como club”, contestó al ser preguntado por el capitán osasunista.

“Tenemos un sentimiento de identidad tremendo, el filial compite en 1ºRFEF, no sé si es posible hacerlo mejor compaginando todo el sentimiento identitario, con traer futbolistas de fuera que cada vez son más nuestros, con un entrenador y cuerpo técnico con nivel deportivo y personal. Creo que es idílico, ojalá pudiéramos mantener esto, pero es muy complicado”, zanjó en cuanto al gran momento que atraviesa la entidad.