Boyomo vale su peso en oro: Un recital que confirma su maestría

Flavien Thiédort Enzo Boyomo (Toulouse, 2001) pisó el césped del Santiago Bernabéu con un solo objetivo: secar él solito al Real Madrid de Kylian Mbappé. Y quienes aguantaron los 97' minutos de encuentro despiertos (tiene mérito), se marcharán con dos reflexiones: una probablemente derivada del penalti de Juan Cruz o de la cuestionable expulsión de Abel Bretones, y la segunda sobre lo buenísimo que es el '22' de Osasuna.

Y es que Boyomo cumplió sobradamente su objetivo. A sus 23 años, el ex de Valladolid y Albacete se coronó con un recital defensivo sin precedentes en el Santiago Bernabéu. Eclipsado por el penalti de Juan Cruz sobre Kylian Mbappé que provocó el único y definitivo gol del encuentro, el camerunés se encargó de que todas las demás jugadas de ataque blancas se quedaran en agua de borrajas. Secó a Vinicius (con la ayuda de un gran Rosier, y no dejó respirar a Mbappé).

Boyomo registró 7 despejes, un 100% de duelos ganados en el suelo (5/5), 3 tiros bloqueadas, 5 entradas y un 78% de precisión de pases. No fue regateado ni una sola vez. Obtuvo un 7.7 de puntuación (Sofascore), siendo el mejor valorado de su equipo seguido de Sergio Herrera (7.1). Los datos que reafirman una actuación de sobresaliente que no debe quedar en el olvido.

🤤 Esta entrada de Boyomo es caviar defensivo pic.twitter.com/XPs2J8d1Ik — BeSoccer (@besoccer_ES) August 19, 2025

SU SITUACIÓN EN EL MERCADO

La opinión generalizada fue que Boyomo rindió muy por encima del resto de jugadores de Osasuna, demostrando que está para cotas mayores pese a su encaje perfecto en Pamplona. Esta apenas será su segunda temporada en Primera División con el club rojillo, pero su adaptación es más que definitiva con una madurez defensiva impropia de su edad. Osasuna ya dejó marchar a Jesús Areso tras el pago de la cláusula del Athletic Club (12 millones de euros) y es consciente de que el próximo puede ser Enzo.

Boyomo persigue a Vinicius / Associated Press/LaPresse

Ya hay grandes clubes pendientes de su situación que se han interesado por él este mismo verano (se recibieron propuestas de Aston Villa, Juventus, Como o Galatasaray), y en El Sadar deben cruzar los dedos si no quieren perder al líder de la zaga de Lisci antes del cierre de mercado. Actualmente, la cláusula de rescisión del camerunés es de 25 millones de euros y la postura del club es inamovible: no quieren negociar el valor de la cláusula por un jugador cuya tasación de mercado es de 20 millones - Transfermarkt - (en junio de 2024 era de 3 millones). Va a seguir subiendo como la espuma.