LA LIGA
Becker, el nuevo 'killer' de Osasuna que llega sobre la bocina
El Club Atlético Osasuna ha confirmado la incorporación del delantero neerlandés Sheraldo Becker, procedente de la Real Sociedad, en un acuerdo que lo vincula a la entidad rojilla hasta 2027
El mercado de fichajes no podía cerrarse en El Sadar sin sorpresa. El Club Atlético Osasuna ha confirmado la incorporación del delantero neerlandés Sheraldo Becker, procedente de la Real Sociedad, en un acuerdo que lo vincula a la entidad rojilla hasta 2027. El acuerdo contempla dos temporadas garantizadas más una opcional, además de una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. La operación no ha supuesto un desembolso fijo, sino un sistema de variables que dependerá de objetivos deportivos tanto individuales como colectivos.
Becker, nacido en Ámsterdam en 1995 y con pasaporte surinamés, destaca por su velocidad punta y capacidad para jugar tanto en las bandas como en posiciones más centradas. Su carrera comenzó en la cantera del Ajax, de donde pasó al PEC Zwolle y al ADO Den Haag antes de abrirse paso en la Bundesliga con el Union Berlin. Allí dejó huella en la máxima categoría alemana, con más de un centenar de partidos disputados y un rol clave en las históricas clasificaciones europeas del club berlinés.
Su llegada a San Sebastián en 2024 supuso un salto hacia LaLiga, aunque en la Real Sociedad no encontró la continuidad esperada. Pese a acumular más de medio centenar de apariciones entre todas las competiciones, la competencia interna y las decisiones técnicas limitaron su protagonismo, lo que finalmente ha facilitado su traspaso al conjunto navarro.
En Osasuna, el delantero será una de las piezas llamadas a dinamizar el ataque del técnico Alessio Lisci, un entrenador que prioriza la intensidad y la verticalidad en sus equipos. La directiva rojilla confía en que Becker aporte desequilibrio, profundidad y un recurso adicional en el contragolpe, facetas que encajan con las necesidades actuales del equipo.
La presentación oficial se celebrará en los próximos días en El Sadar, donde la afición osasunista podrá dar la bienvenida a un futbolista que llega con hambre de minutos y con la misión de convertirse en una referencia ofensiva junto al ídolo local Ante Budimir.
