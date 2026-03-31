¿Barça o Madrid? El camino de Víctor Muñoz a la élite: "Nosotros le dimos el impulso"

Víctor Muñoz es el hombre de moda de LaLiga tras su gran debut en la Selección. El extremo de Osasuna marcó en su estreno ante Serbia, respondiendo de la mejor manera posible a la confianza de un Luis de la Fuente que no pudo incluir en la lista a Nico Williams, aún recuperándose de la pubalgia que lo ha lastrado esta temporada.

La aparición con La Roja (y su buen papel en ella) ha despertado aún más interés mediático en el futbolista catalán, y las ganas de verlo este martes contra Egipto en Cornellà son cada vez más grandes. Una popularidad que también ha generado un polémico debate en redes sociales. ¿De qué equipo es canterano? ¿Del Barça o del Madrid?

El jugador barcelonés pasó por ambos conjuntos. Llegó a La Masia en 2014 procedente del Sant Gabriel, hasta que en 2017 el Barça tomó la decisión de no contar con él tras tres años creciendo en las categorías inferiores del club. Después, en 2021, el Real Madrid se hizo con sus servicios. Estuvo cedido un curso en el RSC Inter FC y, en verano de 2023, empezó a militar en las filas del Castilla.

Víctor Muñoz pasó por las canteras de Barça y Madrid / SPORT

De La Fábrica al primer equipo pasó de puntillas, con un debut amargo ante el Barça en un Clásico que le obligó a cerrar temporalmente sus perfiles en redes sociales ante el aluvión de críticas e insultos que recibió por un fallo.

Una respuesta a la pregunta mencionada anteriormente sería que es canterano de ambos, de Barça y Madrid. Pero sería injusto, porque no se incluye al equipo que más tiempo lo tuvo en sus filas en edad de formación y el que le dio el verdadero impulso al fútbol profesional: la Damm. SPORT ha contactado con el club cervecero para conocer de primera mano el paso de Víctor Muñoz por la histórica entidad formativa.

En la Damm le dimos el impulso necesario para que lo fichara el Madrid, después de que lo echaran del Barça Carles Domènech — Director Ejecutivo del CF Damm

"En la Damm le dimos el impulso necesario para que lo fichara el Madrid, después de que lo echaran del Barça", empieza explicando Carles Domènech, Director Ejecutivo del CF Damm, a este diario. "A nosotros nos llegan muchos jugadores que descarta el Barça. Desconozco los motivos por los que no contaron con Víctor", recuerda sobre su llegada al club.

Víctor Muñoz, durante un partido contra el Barça durante su etapa en la Damm / Instagram

"Al principio no fue un jugador determinante, pero se acabó convirtiendo en uno de los mejores jugadores de la categoría, con mucha diferencia. Especialmente con Luis García en el banquillo. Se iba de todos como quería, pero claro, es difícil saber si también se irá de todos en Primera", explica sobre su evolución.

Cuando vino el Madrid a preguntar por él, sabíamos que se iba a ganar la vida jugando al fútbol en Primera División Carles Domènech — Director Ejecutivo del CF Damm

Ahora, la vida le ha cambiado radicalmente. Se está consolidando en Primera División, ya ha debutado con la selección absoluta y empieza a estar vinculado a los mejores equipos del mundo. "Con 17 años es difícil saber a dónde puede llegar un proyecto de jugador, pero cuando vino el Madrid a preguntar por él, aunque no sabíamos con certeza si podría llegar a ser titular allí, sí sabíamos que se iba a ganar la vida jugando al fútbol en Primera División", asegura.

De este modo, Víctor llegó a la Damm tras ver cómo la puerta del Barça se le cerraba, mismo destino que tuvo en el Madrid, club del que salió en busca de oportunidades este verano. Eso sí, los blancos se guardaron una opción de compra de 8 millones por si la rompía en El Sadar.

"Algunos piensan que salir del Barça es el fin del mundo, que no habrá más oportunidades. Pero la realidad es que a veces, y aunque suene a tópico, está bien dar un paso atrás. Aunque a veces no lo es. En la Damm no tienen la presión de ganar ligas; esa presión es de Barça, Espanyol, Girona... Aquí la presión es crecer y jugar bien. Que la gente venga y diga: ‘¡qué bien juega esta gente!’", comenta Carles Domènech.

Víctor es un chico serio, que sabe hablar las cosas, que escucha... Un tío como hay que ser. A él le ha salido bien Carles Domènech — Director Ejecutivo del CF Damm

¿Y cómo es Víctor? "Un chico serio, que sabe hablar las cosas, que escucha... Un tío como hay que ser. A él le ha salido bien, se le han dado las cosas para triunfar. No sé si estaba muy afectado cuando se le cerró la puerta del Barça, puede ser, pero lo superó y mira. Les damos las herramientas para que puedan llegar lejos, que sean diferenciales. Entrenadores, entrenamientos, entorno... Podemos tener más paciencia que en otros sitios", desgrana.

Un acompañamiento, el de la Damm, que va más allá de únicamente cuando los jugadores están en el club. "Yo estoy en contacto con los jugadores que han pasado por el club. Para felicitarles en momentos como estos (la convocatoria de Víctor con España), en momentos complicados como las lesiones... Hablo con él, o con Joan Garcia, por decir alguno, muy seguido".

Entonces, volviendo a la pregunta inicial: ¿de qué equipo es canterano Víctor? Si tenemos en cuenta en qué equipo estuvo más tiempo formándose y en cuál tuvo un mayor impacto, la respuesta debería ser, por encima de todo, la Damm.