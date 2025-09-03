Dos balas en el ataque de Osasuna

Osasuna cerró la incorporación de Sheraldo Becker sobre la bocina para hacerse con un jugador que dotará, junto a Víctor Muñoz, de más verticalidad a un equipo que pretende hacer de la velocidad su arma más mortífera. Semanas de silencio en el apartado de llegadas rojillas hasta que a media tarde del último día del mercado de fichajes comenzó a funcionar la maquinaria del club navarro. La dirección deportiva pudo realizar un gran movimiento, al fichar a coste cero a un futbolista que hace año y medio llamó la atención de la Real Sociedad.

Osasuna abonará únicamente variables en función de hitos deportivos que todavía se desconocen, aunque no deberían ser muy elevados, ya que los txuri-urdin pagaron en su momento algo menos de tres millones de euros al Unión Berlín. El atacante tendrá una cláusula de rescisión de 10 millones de y firma por dos años más uno opcional.

Con Becker, los de Tajonar ganan en profundidad. Puede actuar en la izquierda y la derecha, haciendo del uno contra uno su gran fuerte. Será competencia directa de Víctor Muñoz, al que habría que sumar a Rubén García y Kike Barja, futbolistas a los que tan solo les resta un año de contrato y que también son habituales en dichas demarcaciones.

A sus 30 años, el neerlandés internacional por Surinam se tomará como una gran oportunidad su paso por Pamplona, al no haber podido demostrar con la Real todo su potencial. En la temporada 2024/25 disputó 36 encuentros, con 3 goles y 3 asistencias generadas, muy por debajo de los 12 goles y 10 asistencias con el Unión Berlín en la 22/23.

La Bundesliga cifró su velocidad punta (36,57 km/h) como la séptima más rápida registrada en la historia de la liga alemana. Esa virtud pone a disposición de Alessio Lisci un nuevo puñal en su equipo.

Junto a Becker estará Víctor Muñoz. El jugador catalán registró la temporada pasada la tercera mayor velocidad punta de todo el curso en LaLiga con apenas 36 minutos jugados, 35,61 km/h, muy cerca de la marca de su nuevo compañero.

El extremo catalán ya dejó muestra de su calidad y desparpajo ante el Valencia hace algo más de una semana, ganándose la titularidad de nuevo ante el Espanyol hace dos días.

Por delante, semana y media de parón para que Lisci engrase los engranajes de un equipo con argumentos para hacer temblar las piernas de sus rivales con buen trato de balón, capacidad de sacrificio e imaginación, ingredientes todos ellos a los que espera dar cabida el 14 de septiembre ante el Rayo Vallecano en El Sadar.