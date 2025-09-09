Azpilicueta explica el motivo de su 'no fichaje' por Osasuna: "No es la primera vez que he hablado con el club"

César Azpilicueta, vestido de forma impecable en su presentación como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club. Como no podía ser de otra forma. Un futbolista que a sus 36 años da sus últimos coletazos para cerrar de la mejor manera una carrera envidiable: Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea, Atlético de Madrid... y ahora el Sánchez Pizjuán. "Es un grupo humano con mucha ilusión y la afición me ha recibido con brazos abiertos y ojalá que podamos disfrutar juntos esta temporada", dijo en su presentación este lunes.

Azpilicueta, que ha firmado un contrato por esta temporada más otra opcional, indicó que "quería tener este verano" para "disfrutar" con su familia, después de que hubiese competido con el Atlético de Madrid "hasta el 23 de junio en el Mundial de clubes", y que se decantó por el proyecto del Sevilla porque "el entrenador (Matías Almeyda) y el club transmiten ilusión".

Sin embargo, la del Sevilla no fue la única opción que tuvo el internacional español para seguir en LaLiga. Una de las más sonadas fue el rumor de su regreso a Osasuna, la que fuera su casa durante su formación en Tajonar pasando por sus tres temporadas completas con el primer equipo hasta su marcha en verano de 2010 por 6 millones de euros rumbo a Marsella. Nacido en Zizur, un municipio de Navarra, siempre se ha confiado en que César Azpilicueta podría acabar volviendo al Sadar al final de su carrera.

Pero esta opción parece cada vez más remota. Preguntado sobre esta posibilidad, el propio Azpilicueta se encargó de aclarar el tema y de explicar exactamente cuáles fueron los contactos con Osasuna: "Fue una conversación. No es la primera vez que he hablado con el club, soy de allí y hemos tenido conversaciones. En la prensa salen cosas, pero nada más. Deportivamente no encajaba y sin ningún problema", reconoció.

Hablando de su nueva aventura en Sevilla, apuntó que "me dijeron que me necesitaban en este proyecto, siendo una parte importante en el campo y fuera de él, aportando la experiencia de muchos años en la élite. Creo que puedo aportar tanto ayudando a ganar partidos como a los compañeros a ser mejores. La idea es que cuando yo salga de aquí, la situación sea mejor que la de ahora", recalcó el navarro.