El aviso de Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, sobre la Copa: "Desde luego, es un riesgo"

Alessio Lisci, ha señalado, en la previa de la Copa del Rey ante el Sant Jordi, que esta competición debe ser “una ilusión” en la que ir ganando en sensaciones que reviertan la tendencia en Liga. Osasuna, que fue subcampeón hace dos años, quiere volver a soñar con el trofeo.

“Es un torneo especial, con ganas de volver a la victoria y hacer un buen partido”, ha afirmado en rueda de prensa un Lisci que ve obligatorio ganar este miércoles ante un rival de cinco categorías menos, a pesar de jugar en césped artificial.

Ha anunciado rotaciones: “Los jugadores que tienen muchos minutos no podemos hacer que vayan hacia riesgos de lesiones, por la superficie, por lo que tenemos que cuidarlos, daremos entrada a jugadores con menos participación”.

Ha incidido en la importancia de ganar en sensaciones tras el varapalo ante el Celta: “Sigo pensando que es muy bueno, incluso el mejor (partido) del año, pero el resultado es lo que manda. Tenemos ganas de ganar, vencer mañana y después Oviedo”.

En cuanto a la alineación ha adelantado un cambio en la portería: “Sí, va a jugar Aitor. Está entrenando muy bien, como siempre, no puedo decir ni media palabra mala. Es un compañero fantástico. Sergio está a un nivel tremendo y es complicado entrar en Liga”.

El técnico ha hablado también del césped artificial sobre el que jugarán el miércoles: “Desde luego, es un riesgo. Nosotros entrenamos en híbrido y más duro que el natural. Casi todos los equipos de Primera los tienen híbrido. Hay que jugarlo y quitarse eso de la cabeza, lo normal es que no pase nada”.

Lisci ha alertado: “La motivación de ellos es tremendamente alta. Una de las cosas más difíciles es tener el mismo nivel motivación, habrá que estar concentrados”.