El Athletic suma más victorias que derrotas en Pamplona

El Athletic Club comenzará 2026 visitando a Osasuna, uno de los cuatro rivales de Primera División junto a Alavés, Rayo Vallecano y Levante ante los que suma más victorias que derrotas como visitante en el Campeonato de Liga.

En un total de 44 comparecencias en el actual estadio osasunista o en el ya desaparecido San Juan el equipo rojiblanco ha logrado 20 victorias y 11 empates y ha encajado 13 derrotas.

Entre la veintena de triunfos bilbaínos en la capital navarra aparecen los de sus dos últimas visitas, el 0-2 de la temporada 2023-24 (Iñaki Williams y Guruzeta) y el 1-2 de la 2024-25 (Torró/Guruzeta y Berenguer).

Esas 20 victorias a domicilio son además el tope del Athletic como visitante ante un rival de Primera igualadas con las marcas conseguidas en los estadios de la Real Sociedad, Atotxa y Anoeta, y en Balaídos, campo del Celta.

Los otros tres recintos en los que el equipo vizcaíno ha conseguido más victorias que derrotas son Mendizorroza (9 victorias, 5 derrotas y 5 empates), Vallecas (9 victorias, 6 derrotas y 7 empates) y Ciutat de Valencia (7 victorias, 5 derrotas y 5 empates).