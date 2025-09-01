Athletic - Osasuna: Horario y dónde ver por TV la final de la Euskal Herria Txapela

Athletic y Osasuna tienen un gran aliciente entre el parón de selecciones que arranca en esta primera semana de septiembre. Después de las tres primeras jornadas de liga, ambos clubes se reencontrarán en la final de la IX Euskal Herriko Txapela. Este trofeo, se disputa desde el año 2017 entre los clubes de fútbol vascos de la Comunidad Autonómica Vasca y la Comunidad Foral de Navarra y esta será su novena edición.

En base a los resultados de los derbis vascos de LaLiga de la pasada temporada se realiza una clasificación, de la que salen los dos finalistas. El pasado año el Athletic (el equipo más laureado con tres títulos) lideró la tabla con 12 puntos, seguido de Osasuna, por mejor diferencia de goles respecto al Alavés. De ahí que se vuelvan a ver las caras en la presente edición del torneo.

La historia se repite también en lo deportivo: la temporada pasada el Athletic levantó el título frente a Osasuna en Lasesarre con un triunfo por 2-1 gracias a los goles de Álvaro Djaló e Iñaki Williams, en un partido que a diferencia de este se disputó un 8 de agosto, todavía en pretemporada. Para esta nueva final, los socios de los tres clubes implicados (Athletic, Osasuna y Barakaldo, como anfitrión) podrán adquirir entradas con un 50% de descuento. Los precios oscilan entre 10 euros (para menores de 14 años) y 25 euros.

HORARIO Y DÓNDE VER POR TV EL ATHLETIC - OSASUNA

Un nuevo capítulo en la rivalidad de dos conjuntos separados por apenas 115 kilómetros. El partido entre el Athletic Club y Club Atlético Osasuna, correspondiente a la IX final de la Euskal Herria Txapela se disputará este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas, en el estadio de Lasesarre (con capacidad para casi 8.000 espectadores).

El Athletic - Osasuna podrá verse en directo y online en TV a través de EITB. Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.